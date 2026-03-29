Lewis Hamilton is niet blij met het verloop van de Grand Prix van Japan. De zevenvoudig wereldkampioen kwalificeerde zich als zesde - en eindigde uiteindelijk ook op deze positie. Toch had er normaliter meer in gezeten, zo denkt hij. Echter, Hamilton kwam op een - voor hem onverklaarbare manier - vermogen tekort.

Hamilton had ongetwijfeld gehoopt op meer in Japan. De Ferrari-coureur zag hoe teamgenoot Charles Leclerc op het podium wist te finishen, maar moest zelf genoegen nemen met een zesde positie. Op een of andere manier had Hamilton niet de snelheid die zijn collega bij Ferrari wel had. En dat frustreert hem, zo liet hij na afloop weten in het vierkantje. Op de vraag waar het verlies in vermogen vandaan kwam, antwoordde Hamilton: "Ik weet het niet. Ik weet het echt niet."

Hamilton spreekt van 'behoorlijk verschrikkelijke' race in Japan

Volgens de Brit deed hij precies wat hij moest doen, maar kwam het vermogen er gewoon onvoldoende uit. "Ik reed vol gas en ik managede waar mij gevraagd werd te managen en toch - om één of andere reden - kwam ik vermogen tekort", zo zegt hij. "Ik moet proberen uit te zoeken of er iets mis is met de auto of niet, maar we hebben gelukkig nog wel wat punten." Hamilton spreekt dan ook van een "behoorlijk verschrikkelijke" race. Met name het feit dat hij even op de derde positie lag, maar daarna alleen maar verder terugzakte, doet pijn. "Ik had echt een gebrek aan vermogen, met name tijdens mijn tweede stint."

Bij de start al gebrek aan vermogen voor Hamilton

Ook bij de start, waar Ferrari doorgaans ijzersterk is, kon Hamilton net niet helemaal meekomen - iets dat Leclerc wél lukte. "Al vanaf het begin kon ik niet meekomen, puur door het gebrek aan vermogen", zo stelt hij.

