Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

Wolff grapt na zege en dramastart Antonelli: "Misschien moet hij terug naar zijn rijschool"

Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP — Foto: © IMAGO

Wolff grapt na zege en dramastart Antonelli: "Misschien moet hij terug naar zijn rijschool"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Andrea Kimi Antonelli kwam zondag als eerste over de streep in Japan vanaf pole position, maar helemaal van een leien dakje ging het allerminst. Bij de start leek de race van de Italiaan even volledig in de soep te lopen, iets waar Toto Wolff ook op terugvalt vlak na afloop van de race.

Antonelli ving de Grand Prix van Japan aan vanaf pole position en wie de race niet gezien heeft, gaat er dus vanuit dat het een makkie was vanaf pole tot aan de overwinning. Zo ging het allerminst. Bij de start viel de Italiaan ver terug tot achter zijn teamgenoot, de Ferrari's en de McLarens. Vanaf daar leek het erop dat het boeken van zijn tweede overwinning op een rij een zware dobber zou gaan worden. Wanneer zoiets gebeurt, heb je dan ook een keer een gelukje nodig. Die kwam er, want nadat Oliver Bearman ongeveer halverwege de race flink crashte, was het Antonelli die als één van de enigen in de top zes nog niet gestopt was. Dit terwijl teammaat George Russell nét één rondje ervoor naar binnen was geweest.

Terug naar rijschool

De tweede overwinning van het seizoen voor Antonelli is natuurlijk een fijn moment voor de jonge rijder, al besluit Wolff om vlak na afloop van de race in Japan terug te vallen op het minste moment van de race: de start van de Italiaan. Wolff ziet bij Sky Sports de humor er wel van in, maar wil zijn rijder het liefst terug naar de rijschool sturen: "Kimi heeft een geweldige race afgeleverd na een slechte start. Misschien moet hij terugkeren naar zijn rijschool om daar te leren hoe hij de koppelingen moet loslaten. We hadden geluk met de safety car en hem wat langer op de baan konden houden. Geluk speelde een belangrijke factor."

Hamilton schrikt van achterstand op Mercedes-krachtbron

Hamilton schrikt van achterstand op Mercedes-krachtbron

Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"

LIVE | Grand Prix van Japan: Antonelli grijpt leiding in de race na gigaklapper Bearman

FOM knipt in beelden om vermogensverlies tijdens poleronde Antonelli te verbergen

Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1

Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug

Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"

Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste

