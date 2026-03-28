Credit for photo: Red Bull Content Pool

Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Charles Leclerc stelt dat de kwalificatie, ondanks de ingreep van de FIA, nog steeds één grote grap is. De Monegask wist weliswaar de vierde tijd te rijden, maar uitte over de boordradio zijn grote ongenoegen over de manier waarop hij anno 2026 een kwalificatieronde aan elkaar moet knopen.

De FIA had de hoeveelheid energie die tijdens de kwalificatie mag worden opgewekt dit weekend teruggebracht van 9 naar 8 megajoule. Daarmee hoopte de autosportbond dat de kwalificatie weer meer zou draaien om de stuurmanskunsten van de coureurs, in plaats van het managen van de batterij.

Leclerc uit frustraties tijdens kwalificatie

Toch blijkt dat volgens Leclerc niet te zijn gelukt. Op de boordradio tijdens de kwalificatie was het ongenoegen namelijk duidelijk te horen. “Ik kan deze regels in de kwalificatie echt niet uitstaan. Dit is echt een f*cking grap,” zo foeterde de Monegask. Waar er voorheen veel tijd in de bochten kon worden gewonnen, kost diezelfde aanpak de coureurs nu juist elektrisch vermogen op de rechte stukken. “Ik ben sneller in de bochten, ik ga eerder op het gas, maar verdomme, ik verlies alles op het rechte stuk. Het is absurd,” ging Leclerc verder.

Overstuur in Spoon

De Monegask had daarnaast een moment van overstuur in zijn snelste ronde. Leclerc legt uit dat dit onder het oude reglement niet direct funest was. “In het verleden leverde het me vaker iets op dan dat het me kostte, maar met deze auto’s lijkt het je vaker te benadelen dan te helpen, simpelweg omdat ik daarna veel snelheid verloor op het rechte stuk, niet extreem veel, niets vergeleken met wat ik in Shanghai had, maar ik heb wel tijd verloren ten opzichte van mijn Q2-ronde. Dat is erg frustrerend, maar het is iets waar we naar gaan kijken en dat we proberen te begrijpen,” zo stelt hij bij ESPN.

