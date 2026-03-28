Credit for photo: Red Bull Content Pool

Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
4 reacties

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso deelt toch wel een subtiel steekje onder water uit aan Max Verstappen. De Spanjaard stelt dat hij al 23 jaar wacht op een competitieve wagen, terwijl sommige andere coureurs hun kalmte al verliezen als ze niet eens in de top vijf staan.

Hoewel Verstappen afgelopen weekend op de Nürburgring nog met een grote glimlach rondliep, was dat in Japan wel anders. Het Oostenrijkse team kampte in China al met balansproblemen, en de Nederlander moest zijn wagen tijdens de race vroegtijdig parkeren. Voorlopig gaat het op Suzuka niet veel beter: Verstappen werd in Q2 uitgeschakeld en gaf achteraf aan dat hij inmiddels het punt om gefrustreerd te zijn al is gepasseerd. Daarnaast heeft hij voor het eerst openlijk getwijfeld aan zijn toekomst in de Formule 1.

Alonso hint op frustraties Verstappen

Volgens Alonso is het gebrek aan een competitieve wagen geen reden om te vertrekken, maar juist om geduld te tonen. “Wat geduld betreft, zou ik zeggen dat ik nummer één ben. Er zijn coureurs die, nadat ze auto’s hebben gehad die zelfs niet in de top vijf zitten, gefrustreerd raken. Ik ben iemand die al 23 jaar strijdt om wereldtitels met auto’s die zelfs niet in de top vier zitten, dus ik ken geduld maar al te goed,” zo lijkt de Spanjaard bij FormulaPassion subtiel te doelen op de Red Bull-coureur.

McLaren grote voorbeeld voor Alonso

De veteraan benadrukt dat er geen magische oplossing bestaat en wijst McLaren aan als voorbeeld van een team dat in korte tijd kan herstellen: “Het meest indrukwekkende dat we zagen, was McLaren in 2023. Ze begonnen erg slecht, maar eindigden het jaar sterk. Als het mogelijk is, willen we dat repliceren; slecht beginnen en misschien aan het eind van het seizoen een competitievere auto hebben.”

Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

