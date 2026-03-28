Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris
Kimi Antonelli heeft de derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een rondetijd van neer van 1:29.362, en kwam daarmee 0.254 seconde onder teamgenoot George Russell uit. Het gat tussen de topteams en Max Verstappen is gegroeid naar anderhalve seconde.
De laatste officiële sessie op het Suzuka International Racing Course vóór de kwalificatie begon om 11:30 uur lokale tijd. Net als tijdens VT1 op vrijdag was het weer zonnig en 17°C met nauwelijks wind. In tegenstelling tot de eerste trainingssessies was het een rustige openingsfase in VT3. De Alpines van Pierre Gasly and Franco Colapinto begonnen op de mediums met een 1:32.860 en een 1:33.147, respectievelijk. Lewis Hamilton ging er na tien minuten onderdoor op de softs door een 1:32.283 te klokken.
Verkeer in de 130R
De zevenvoudig wereldkampioen verbeterde vervolgens flink met een 1:31.056, voordat Charles Leclerc in de andere Ferrari nog eens 0.038 seconde sneller ging. Ondertussen remde Sergio Pérez veel te laat voor de Casio Triangle en maakte hij een trip door de grindbak mee. De 130R-bocht bleef een lastig punt met verkeer. Zo klaagde Valtteri Bottas eerst over Ollie Bearman, voordat Nico Hülkenberg in een snel rondje werd opgehouden door Oscar Piastri. Bovenaan de tijdenlijst was het stuivertje wisselen tussen de Ferrari's, voordat ook de Mercedessen zich ermee gingen bemoeien. Leclerc verbeterde opnieuw met een 1:30.229, maar Kimi Antonelli en George Russell zaten binnen drie tienden van de Monegask.
Nog steeds onderstuur bij Verstappen en Red Bull
Verstappen was in de eerste helft van de sessie bezig met longruns op de mediums. Tevreden over de wegligging van de Red bull was hij nog altijd niet. "Ben je nog steeds opzoek naar grip aan de voorkant op hoge snelheden?", vroeg race-engineer Gianpiero Lambiase via de boardradio. De Limburger antwoordde: "Ja, een heleboel, niet een klein beetje. Het voelt alsof ik nog zes clicks op de voorvleugel nodig heb." De Zilverpijlen deden ondertussen nog een pushronde op de softs en pakten de eerste twee posities af van Leclerc. Russell zette een 1:29.918 neer en Antonelli kwam over de streep met een 1:29.929. Ze waren daarmee drie tienden sneller dan Leclerc. Piastri schoof op naar de vierde stek voor Hamilton. Bearman spinde bij het uitkomen van Spoon Curve.
Grote voorsprong voor Mercedes, kapotte batterij bij Norris
De Mercedessen vonden in de slotfase nog een paar tienden om de voorsprong op Leclerc uit te breiden tot bijna negen tienden. Piastri en Hamilton completeerden de top vijf. Lando Norris miste het grootste deel van de sessie, omdat McLaren de batterij opnieuw moest vervangen. Niet alleen die van China was onbruikbaar geworden, maar ook die van de vrijdag hier in Japan. De regerend wereldkampioen is dus al aan de derde batterij in zijn pool begonnen, de laatste voordat er een gridstraf wordt uitgedeeld. Hij zette de zesde tijd neer voor Nico Hülkenberg. Verstappen strandde op de achtste positie en was anderhalve seconde langzamer dan Antonelli. Gabriel Bortoleto zat er in de andere Audi ook goed bij. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar moest genoegen nemen met P11 achter Gasly.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'
- 2 uur geleden
- 3
F1-data laat schrikbarend snelheidsverlies zien in befaamde 130R tijdens vrije trainingen
- Gisteren 11:26
- 6
LIVE | Kwalificatie GP Japan: Antonelli snelste in Q3, Verstappen mag niet vechten voor pole
- 59 minuten geleden
- 1
Norris slaat alarm over McLaren na "verschrikkelijke" vrijdag in Japan: "Op dit moment..."
- Gisteren 10:44
- 4
