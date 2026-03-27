Goed nieuws voor Verstappen? Het weerbericht voor de kwalificatie voor de F1-race in Japan

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan staat voor de deur en de weergoden lijken op zaterdag 28 maart een hoofdrol te gaan vertolken op het Suzuka Circuit. Terwijl de strijd om de pole position om 07:00 uur Nederlandse tijd losbarst, kijken de teams met argusogen naar de lucht. De omstandigheden in Japan zijn wat onvoorspelbaar, wat de pikorde na de vrije trainingen kan beïnvloeden.

Voor de zaterdagmiddag in Suzuka wordt een wisselvallig weerbeeld voorspeld. Hoewel de maximale temperatuur tussen de 17°C en 21°C ligt, is de kans op neerslag aanwezig. Tijdens de kwalificatie-uren wordt de kans op regenbuien geschat op ergens rond de 20 procent. Een kleine kans dus, maar deze wisselvalligheid, gecombineerd met een lichte tot matige wind uit het zuiden, zorgt voor de nodige hoofdbrekens bij de strategen op de pitmuur.

Verstappen somber over kansen in de kwalificatie

Max Verstappen hoopt wellicht op een regenbui, want de Nederlander kende een moeizame start van het weekend. Tijdens de trainingen op vrijdag kampte de RB22 met aanzienlijke balansproblemen en een gebrek aan grip, wat resulteerde in een teleurstellende tiende plaats in de tweede sessie. De wereldkampioen was na afloop dan ook niet bepaald optimistisch over een snelle ommekeer voor de zaterdag.

"De auto heeft momenteel grote problemen met de balans die niet zomaar overnacht opgelost kunnen worden", zo stelde Verstappen vast. De Limburger gaf aan dat hij geen wonderen verwacht voor de kwalificatie, tenzij de weersomstandigheden voor een verrassing zorgen. Ook over het rijgedrag van de huidige generatie auto's op het Japanse asfalt was hij kritisch: "Het volgas-gevoel in de legendarische eerste sector is grotendeels verdwenen", aldus de Red Bull-coureur.

Mercedes en McLaren domineren op 'groene' baan

Waar Red Bull worstelt, lijken Mercedes en McLaren juist uitstekend uit de voeten te kunnen in Suzuka. Oscar Piastri zette op vrijdag de snelste tijd neer, terwijl de baan nog erg 'groen' was en weinig grip bood in snelle secties zoals de Esses en 130R. De koelere temperaturen en de dreigende regen maken de bandenstrategie voor de zaterdag extra complex, aangezien de opwarming van het rubber op het gladde asfalt traag verloopt.

