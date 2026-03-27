Alonso bevestigt geboorte eerste kind, landt uren later in Japan voor VT2: "Nacht overgeslagen"

Fernando Alonso heeft de komst van zijn eerste kind wereldkundig gemaakt. De Spanjaard ontbrak hierdoor tijdens de mediadag en de eerste vrije training op het circuit van Suzuka. Alonso bleef langer in Europa om de geboorte van zijn zoon op woensdag 25 maart bij te wonen. Terwijl reservecoureur Jak Crawford zijn honneurs waarnam tijdens de openingssessie op vrijdag, vloog de kersverse vader halsoverkop naar Japan om alsnog aan de start te verschijnen.

De tweevoudig wereldkampioen landde vrijdagochtend en nam direct plaats in de cockpit voor de tweede vrije training. Ondanks een aanzienlijk slaapgebrek verscheen hij na afloop met een grote glimlach voor de camera. "Alles komt zoals het komt. Met een beetje stress en de zorg of alles goed zou gaan", vertelt de Aston Martin-coureur over zijn bewogen week. "Gelukkig is alles goed gegaan, zowel met de moeder als de baby. Ik ben erg gelukkig, het is een supergelukkig en heel speciaal moment. En nu is het direct weer tijd om aan het werk te gaan."

Zware start in Japan

De snelle overgang van de kraamkamer naar het asfalt bleek fysiek uitdagend te zijn. "Het gaat goed, ik heb een klein beetje een jetlag omdat ik pas vanochtend ben geland. We hebben nu de tweede vrije training achter de rug en over een paar uur moet ik gaan slapen, aangezien ik de Europese nacht heb overgeslagen", aldus Alonso. Op de baan verliep de eerste dag moeizaam; de Spanjaard sloot de tweede sessie af op de negentiende positie, op ruim 3,4 seconden van de snelste tijd van Oscar Piastri.

Problemen bij Aston Martin houden aan

De terugkeer in de auto betekende ook een hernieuwde confrontatie met de technische problemen van de AMR26. Aston Martin kent een lastig seizoen en kampt met hevige vibraties in de krachtbron. In de voorgaande race in China moest Alonso zelfs de strijd staken nadat zijn handen en voeten gevoelloos werden door de trillingen. Hoewel de renstal voor de race in Japan upgrades heeft geïntroduceerd aan de voorvleugel en de vloer, merkte de coureur nog weinig verbetering. Hij gaf na zijn eerste kilometers aan dat het gevoel in de auto nog "een beetje hetzelfde" is.

Alonso en Jimenez vormen sinds het voorjaar van 2023 een koppel. Waar de 44-jarige coureur voor het eerst vader is geworden, heeft Jimenez al drie kinderen uit een eerdere relatie. Ondanks het persoonlijke geluk wacht Alonso een zware opgave op het circuit van Suzuka. Aston Martin staat momenteel nog op nul punten in het constructeurskampioenschap, terwijl Mercedes de ranglijst aanvoert met George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

