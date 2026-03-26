George Russell, Mercedes, Britain, British GP, 2025

Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

George Russell, Mercedes, Britain, British GP, 2025 — Foto: © IMAGO

Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens klassementsleider George Russell is het gedoe rondom de actieve aerodynamica van de W17 een storm in een glas water. Zo sloot de voorvleugel van de Mercedes langzamer dan bij de rivalen en heeft de FIA besloten om niet in te grijpen, omdat het volgens het team om een rekenfout ging. Russell zet dat kracht bij en stelt dat er ‘absoluut geen voordeel was’.

Vanaf 2026 speelt actieve aerodynamica een rol binnen de koningsklasse. In de praktijk betekent dit dat de achter- en voorvleugel op de baan openen en sluiten. De FIA staat erom bekend alles vast te leggen, en het openen en sluiten van de vleugels moet binnen 400 milliseconden gebeuren. Bij Mercedes in China duurde dat echter ongeveer 800 milliseconden. Theoretisch gezien kan daar een voordeel aan zitten als de vleugels langer in een bepaalde stand blijven staan, hoewel de FIA heeft aangegeven er niets aan te doen. Volgens het team was het simpelweg een rekenfoutje en zal het probleem zijn opgelost voor de komende races.

'Niet opzettelijk en geen voordeel'

Tegenover F1 TV benadrukt Russell dat het hier echt om een fout ging, waar Mercedes geen voordeel van heeft gehad: "Het was niet opzettelijk en het is zeker geen voordeel." Daarbij stelt hij dat het team er juist last van had: "Het is eigenlijk een probleem, dus we proberen het op te lossen. Het is geen eenvoudige oplossing, maar er is absoluut geen voordeel aan verbonden."

'Antonelli verloor bijna race door probleem'

Daarnaast wijst Russell naar het hachelijke momentje van teamgenoot Kimi Antonelli in China, waarbij de jongeling zijn remmen blokkeerden in de slotfase. "Wanneer we remmen, staat de voorvleugel nog steeds open. Kimi blokkeerde zijn banden en ik denk dat de open voorvleugel daaraan heeft bijgedragen, dus het was zeker niet opzettelijk", aldus Russell.

