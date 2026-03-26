Max Verstappen, Red Bull, China, 2026

Verstappen stuurt Engelse F1-journalist weg: dit is de reden

Max Verstappen, Red Bull, China, 2026 — Foto: © IMAGO
3 reacties

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Max Verstappen beet donderdag van zich af voorafgaand aan het persmoment om vooruit te blikken op het raceweekend in Japan. De Nederlander stuurde een Britse journalist weg, en dit is de oorzaak.

Het heeft allemaal te maken met het moment tussen George Russell en Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje in 2025. Nadat de safety car halverwege de race naar binnen was gereden, werd Verstappen op harde banden naar buiten gestuurd. Op het rechte stuk werd hij aangetikt door Charles Leclerc en bij bocht één duwde Russell de Nederlander van de baan. Verstappen kwam vervolgens weer voor Russell uit, en er ontstond wat onduidelijkheid op de boordradio. Het team gaf aan dat Verstappen de positie moest teruggeven, terwijl Verstappen van mening was dat dit niet nodig was. Uiteindelijk gaf hij gehoor aan het team, maar deelde hij ook een beuk uit aan Russell. De Nederlander kreeg daarvoor een straf. Achteraf bleek dat Verstappen gelijk had en de positie helemaal niet terug had hoeven geven.

Tijdens het raceweekend in Abu Dhabi afgelopen december werd er teruggeblikt op dat moment. Daarbij gaf Verstappen aan dat het mislopen van de wereldtitel niet alleen aan dat incident lag; daarnaast beschikte McLaren het hele seizoen over beter materiaal. "Je vergeet al die andere dingen die in mijn seizoen zijn gebeurd. Het enige dat je noemt, is Barcelona. Ik wist dat dit zou komen", zei Verstappen in Abu Dhabi. Vervolgens was de reactie van de journalist veelzeggend: "Je geeft me nu zo’n stomme grijns. Ik weet het niet. Ja, het hoort er uiteindelijk bij in de autosport. Je leert ervan. Het kampioenschap bestaat uit 24 races. Ik heb in de tweede helft van het seizoen ook veel vroege kerstcadeaus gekregen, dus daar kun je ook vraagtekens bij zetten."

In Japan kreeg dit nog een vervolg. Het ging specifiek om The Guardian-journalist Giles Richards, die aanwezig was bij het persmoment van de viervoudig kampioen. Verstappen was direct duidelijk toen hij Richards zag: "Ik begin pas als hij weggaat", stelde de Nederlander. Richards reageerde verbaasd: "Serieus?" Verstappen maakte echter geen grap: "Jup." Richards besefte blijkbaar dat het te maken had met zijn vraag van het afgelopen jaar: "Vanwege de vraag van vorig jaar? Wil je dat ik wegga?" Waarop Verstappen wederom duidelijk was: "Ja." Richards wilde bevestiging: "Het komt dus door de vraag die ik je stelde in Abu Dhabi?" Verstappen bevestigde opnieuw, met een duidelijk verzoek: "Ga weg."

