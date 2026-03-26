Laughing Lewis Hamilton and annoyed Max Verstappen edited onto a background of the Shanghai International Circuit

Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

Laughing Lewis Hamilton and annoyed Max Verstappen edited onto a background of the Shanghai International Circuit

Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De nieuwe Formule 1-bolides van 2026 hebben een boel uiteenlopende reacties uitgelokt. Niet alleen de fans kunnen het niet eens worden over de technische reglementen en of dit nou wel of niet de juiste richting is voor de koningsklasse van de autosport, kunnen de coureurs dat ook niet. Lewis Hamilton countert Max Verstappen en zegt dat dít juist echt racen is.

Door de technische reglementen die dit seizoen zijn geïntroduceerd, ligt de focus veel meer op energiemanagement. De wagens maken namelijk veel meer gebruik van elektrisch vermogen. De verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de batterij en MGU-K is zelfs ongeveer fiftyfifty. Aan de ene kant heeft het ertoe geleid dat F1-coureurs niet eens een heel rondje vol gas kunnen doen tijdens de kwalificatie, maar aan de andere kant hebben we ook mooie gevechten gezien tussen de mannen van Mercedes en Ferrari. Verstappen heeft een duidelijke mening met boze uitspraken als dat dit "anti-racen" is, maar Hamilton is het daar niet mee eens.

Gevecht met Leclerc deed denken aan Rosberg-tijdperk

"Dat gevecht dat ik had met Charles, in pas de tweede race van het seizoen, was één van de leukste races die ik volgens mij ooit heb gehad", begon de zevenvoudig wereldkampioen tegenover Sky Sports F1. "Daarnaast kan ik ook nog de strijd tussen mij en Nico [Rosberg] in Bahrein herinneren van vele jaren geleden. Ik hoop dat we hier juist meer van gaan zien. Dit is waar het in het racen om draait. Ja, het gaat heen en weer, en heen en weer in plaats van één inhaalactie en daarna is het voorbij."

Niemand noemt karten jojo-racen

Hamilton ziet liever de gevechten met de huidige reglementen dan inhaalacties met de DRS. "Persoonlijk geniet ik hiervan. Het punt dat ik wilde maken, was dat het in het karten constant gebeurt, dat het heen en weer, en heen en weer gaat. Maar niemand noemt het daar jojo-racen. Het is écht racen. Dus wie zoiets zegt... Tja", zo sloot Hamilton af zonder er verder op in te willen gaan.

Gerelateerd

Max Verstappen Ferrari Lewis Hamilton 2026-reglement Grand Prix van Japan

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

  • 1 uur geleden
  • 6
Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

  • 31 minuten geleden
  • 4
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

  • 47 minuten geleden
  • 3
FIA verklaart Leclerc en Ferrari legaal na extra checks bij achtervleugel en elektrisch systeem

FIA verklaart Leclerc en Ferrari legaal na extra checks bij achtervleugel en elektrisch systeem

  • 1 uur geleden
FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

  • 1 uur geleden
  • 1
FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

  • 2 uur geleden
  • 1

Net binnen

08:21
Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"
08:05
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
07:46
FIA verklaart Leclerc en Ferrari legaal na extra checks bij achtervleugel en elektrisch systeem
07:28
Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan
06:59
FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

24 maart 2026 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

24 maart 2026 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

23 maart 2026 14:02
