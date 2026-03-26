De nieuwe Formule 1-bolides van 2026 hebben een boel uiteenlopende reacties uitgelokt. Niet alleen de fans kunnen het niet eens worden over de technische reglementen en of dit nou wel of niet de juiste richting is voor de koningsklasse van de autosport, kunnen de coureurs dat ook niet. Lewis Hamilton countert Max Verstappen en zegt dat dít juist echt racen is.

Door de technische reglementen die dit seizoen zijn geïntroduceerd, ligt de focus veel meer op energiemanagement. De wagens maken namelijk veel meer gebruik van elektrisch vermogen. De verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de batterij en MGU-K is zelfs ongeveer fiftyfifty. Aan de ene kant heeft het ertoe geleid dat F1-coureurs niet eens een heel rondje vol gas kunnen doen tijdens de kwalificatie, maar aan de andere kant hebben we ook mooie gevechten gezien tussen de mannen van Mercedes en Ferrari. Verstappen heeft een duidelijke mening met boze uitspraken als dat dit "anti-racen" is, maar Hamilton is het daar niet mee eens.

Gevecht met Leclerc deed denken aan Rosberg-tijdperk

"Dat gevecht dat ik had met Charles, in pas de tweede race van het seizoen, was één van de leukste races die ik volgens mij ooit heb gehad", begon de zevenvoudig wereldkampioen tegenover Sky Sports F1. "Daarnaast kan ik ook nog de strijd tussen mij en Nico [Rosberg] in Bahrein herinneren van vele jaren geleden. Ik hoop dat we hier juist meer van gaan zien. Dit is waar het in het racen om draait. Ja, het gaat heen en weer, en heen en weer in plaats van één inhaalactie en daarna is het voorbij."

Niemand noemt karten jojo-racen

Hamilton ziet liever de gevechten met de huidige reglementen dan inhaalacties met de DRS. "Persoonlijk geniet ik hiervan. Het punt dat ik wilde maken, was dat het in het karten constant gebeurt, dat het heen en weer, en heen en weer gaat. Maar niemand noemt het daar jojo-racen. Het is écht racen. Dus wie zoiets zegt... Tja", zo sloot Hamilton af zonder er verder op in te willen gaan.

