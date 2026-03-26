Verstappen Racing after NLS2 victory

Verstappen stipt positieve kant van diskwalificatie NLS2-race aan: 'Team is nu weer alert'

Verstappen Racing after NLS2 victory — Foto: © IMAGO

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel het team van Max Verstappen op de Nürburgring uiteindelijk werd gediskwalificeerd en daardoor de zege door de neus geboord zag worden, legt Verstappen in Japan uit dat hij eigenlijk niet eens zo ontevreden is over het besluit.

Afgelopen weekend was Verstappen aanwezig op de Nürburgring. Samen met Daniel Juncadella en Jules Gounon knokte hij daar om de zege. Zaterdagochtend wist de Nederlander de pole position veilig te stellen en later die dag streed hij met Christopher Haase om de leiding van de wedstrijd. Uiteindelijk kwam de Mercedes AMG GT3 met startnummer drie als eerste over de streep, om enkele uren later, nadat er met de champagne was gespoten, de zege te zien verdampen omdat het team te veel bandensets had gebruikt.

Veel plezier, maar wel foutje gemaakt

Verstappen legt in Japan uit dat hij eigenlijk best tevreden terugkijkt op het weekend: "Al met al was het een fantastisch weekend." Daarnaast onthult hij waar het precies misging: "We hebben echt veel plezier gehad samen, ook met mijn teamgenoten. Natuurlijk hebben we een kleine fout gemaakt tijdens de pitstoptraining, toen er per ongeluk een extra set banden op de auto werd gemonteerd."

'Team is na DSQ alerter'

Toch is het allemaal voorbereiding op de 24-uursraces die in mei op het programma staan. "Maar afgezien daarvan verliep de race erg goed. Het was natuurlijk jammer om die fout te maken, maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat het team alert blijft. Misschien hadden ze dat zelfs wel een beetje nodig. De algehele ervaring was echt heel goed. Ook binnen het team werken de ingenieurs uiterst professioneel; ze weten precies wat ze doen en zijn al geruime tijd zeer succesvol bij GT", zo wijst de viervoudig kampioen op de positieve kant van de diskwalificatie.

Het is daarnaast zeker niet het laatste ritje van Verstappen op de iconische Duitse baan: "Voor mij persoonlijk was het een ontzettend leuk weekend. Het is onmogelijk om het met iets anders te vergelijken, maar ik wilde dit al een tijdje doen. Het is echt iets waar ik enorm van geniet. Elke keer dat ik uit de auto stapte, liep ik met een glimlach op mijn gezicht, en dat is altijd een goed teken."

Max Verstappen Verstappen Japan Grand Prix van Japan Nürburgring Nordschleife Nordschleife

