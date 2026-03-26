Hoewel Charles Leclerc blij is dat de FIA sleutelt aan het reglement om de kwalificatie te verbeteren, verwacht hij bij Motorsport.com dat de laatste tweak van de autobond weinig impact zal hebben.

De FIA heeft de hoeveelheid energie die tijdens de kwalificatie mag worden opgewekt voor dit weekend teruggebracht van 9 megajoules naar 8. Daarmee hoopt de FIA dat de kwalificatie weer meer zal draaien om de stuurmanskunsten van de coureurs, in plaats van het managen van de batterij.

Leclerc verwacht geen wonderen

Leclerc legt bij het medium uit dat hij weinig verwacht van de ingreep: "Ik denk niet dat het een gamechanger zal zijn. Het zal vrij vergelijkbaar blijven. Voor de coureur is het misschien iets prettiger, met iets minder lift and coast, en dat is op zich een goede zaak. Maar qua prestaties verwacht ik geen grote verschillen dit weekend."

Er moet meer worden veranderd

Volgens hem moet er meer veranderen wil de Monegask het 'oude' gevoel tijdens de kwalificatie terugkrijgen: "Ik denk dat er voor de kwalificatie nog wel enkele aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat we maximaal kunnen pushen, ongeacht de limiet van de auto", meent hij. "In de eerste twee weekenden ging het in de kwalificatie vooral om het goed managen van alles, in plaats van voluit pushen zoals we vorig jaar in Q3 gewend waren te doen. Daar moet dus nog wat finetuning plaatsvinden."

