Russell leading Antonelli in Shanghai

FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA gaat géén onderzoek doen naar de voorvleugel van Mercedes, die de afgelopen week opviel omdat deze mogelijk te langzaam zou sluiten, zo meldt F1-journalist Kym Illman.

Op beelden die na het raceweekend in China op social media circuleerden, was te zien dat de voorvleugel van Mercedes, inclusief het active-aerodynamica-systeem, er langer dan 400 milliseconden over deed om te sluiten. Daarbij was duidelijk te zien dat de vleugel in feite in twee fases sloot: één fase waarin de vleugel heel snel van volledig open naar half dicht ging, en daarna een fase waarin de vleugel relatief langzaam van half dicht naar volledig dicht ging. Dit riep de nodige vraagtekens op bij rivalen, waarbij de Italiaanse media meldden dat Ferrari naar de FIA was gestapt om opheldering te krijgen.

Rekenfoutje in plaats van opzet

De fotograaf meldt dat de FIA niet van plan is om onderzoek te doen naar de voorvleugel van de Zilverpijlen. The Race stelt daarnaast dat het simpelweg om een rekenfout ging, in plaats van een opzettelijke actie. "Dit was het gevolg van een misrekening van Mercedes wat betreft de krachten die nodig zijn om tussen de vleugelstanden te schakelen (...) In Shanghai maakte het team een fout in de berekeningen van de benodigde hydraulische druk om de vleugel bij topsnelheid te sluiten, vanwege de krachten die erop worden uitgeoefend terwijl de auto door de lucht beweegt (...) Pas toen de snelheid afnam en de krachten op de vleugel dus kleiner werden, kon deze volledig sluiten", zo schrijft het medium.

De FIA heeft naar aanleiding van de vragen van rivalen de situatie besproken met Mercedes en is er dan ook van overtuigd dat er ‘niets verdachts aan de hand is’.

Gerelateerd

Mercedes McLaren FIA 2026 Japan 2026-reglement

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

  • 2 uur geleden
  • 1
Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

  • 1 uur geleden
  • 6
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

  • 47 minuten geleden
  • 3
Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

  • 31 minuten geleden
  • 4
'McLaren en Ferrari slaan handen ineen en wijzen naar mogelijk illegale Mercedes'

'McLaren en Ferrari slaan handen ineen en wijzen naar mogelijk illegale Mercedes'

  • Gisteren 17:34
  • 3
'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'

'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'

  • 24 maart 2026 18:01
  • 8

Net binnen

08:42
Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"
08:21
Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"
08:05
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
07:46
FIA verklaart Leclerc en Ferrari legaal na extra checks bij achtervleugel en elektrisch systeem
07:28
Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

24 maart 2026 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

24 maart 2026 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

23 maart 2026 14:02
