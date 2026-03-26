FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje
De FIA gaat géén onderzoek doen naar de voorvleugel van Mercedes, die de afgelopen week opviel omdat deze mogelijk te langzaam zou sluiten, zo meldt F1-journalist Kym Illman.
Op beelden die na het raceweekend in China op social media circuleerden, was te zien dat de voorvleugel van Mercedes, inclusief het active-aerodynamica-systeem, er langer dan 400 milliseconden over deed om te sluiten. Daarbij was duidelijk te zien dat de vleugel in feite in twee fases sloot: één fase waarin de vleugel heel snel van volledig open naar half dicht ging, en daarna een fase waarin de vleugel relatief langzaam van half dicht naar volledig dicht ging. Dit riep de nodige vraagtekens op bij rivalen, waarbij de Italiaanse media meldden dat Ferrari naar de FIA was gestapt om opheldering te krijgen.
Rekenfoutje in plaats van opzet
De fotograaf meldt dat de FIA niet van plan is om onderzoek te doen naar de voorvleugel van de Zilverpijlen. The Race stelt daarnaast dat het simpelweg om een rekenfout ging, in plaats van een opzettelijke actie. "Dit was het gevolg van een misrekening van Mercedes wat betreft de krachten die nodig zijn om tussen de vleugelstanden te schakelen (...) In Shanghai maakte het team een fout in de berekeningen van de benodigde hydraulische druk om de vleugel bij topsnelheid te sluiten, vanwege de krachten die erop worden uitgeoefend terwijl de auto door de lucht beweegt (...) Pas toen de snelheid afnam en de krachten op de vleugel dus kleiner werden, kon deze volledig sluiten", zo schrijft het medium.
De FIA heeft naar aanleiding van de vragen van rivalen de situatie besproken met Mercedes en is er dan ook van overtuigd dat er ‘niets verdachts aan de hand is’.
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar
Net binnen
