Mercedes beleeft een droomstart van het nieuwe seizoen. George Russell en Kimi Antonelli hebben de overwinningen in Australië en China eerlijk onder elkaar verdeeld. Hoewel Russell momenteel de ranglijst aanvoert, is het vooral de jonge Italiaan die de tongen losmaakt in de paddock.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese is de snelle opmars van de 19-jarige coureur geen toeval, maar een logisch gevolg van zijn uitzonderlijke talent en voorbereiding. De kritiek die vorig jaar klonk bij de aanstelling van Antonelli, is volgens Patrese volledig onterecht gebleken. De Italiaan zag destijds al dat men te vroeg oordeelde over de opvolger van Lewis Hamilton. "Een jaar geleden, toen iedereen kritiek had op Antonelli en zei dat hij te jong was en zich afvroeg waarom Toto hem nam, zei ik dat hij gewoon tijd nodig had", zo blikt Patrese bij Grosvenor Casinos terug op de rumoerige beginfase van de jonge coureur.

Patrese zag talent al vroeg

De band tussen Patrese en de familie Antonelli gaat ver terug, waardoor de oud-coureur een goed beeld heeft van de kwaliteiten van de huidige Mercedes-ster. "Ik ken hem al sinds hij een jongen was en aan het karten was. Hij is een zeer goede vriend van ons, van mij en de familie, en ik wist dat hij goed was en dat hij het zou kunnen maken", aldus de Italiaan. Volgens hem was het debuutjaar van Antonelli, waarin hij nog de nodige fouten maakte, een noodzakelijk proces. "Ik had gelijk toen ik zei dat we minstens een jaar moesten wachten om hem te laten wennen aan de Formule 1. En nu komt alles goed".

George Russell

Na de eerste twee Grands Prix van dit jaar staat Antonelli er direct goed voor, met een tweede plaats in Melbourne en een historische overwinning in Shanghai. Het gat met teamgenoot Russell in het wereldkampioenschap is minimaal. Patrese is onder de indruk van de snelheid waarmee de tiener zich heeft aangepast aan het niveau van de top. "Na de eerste twee races is hij er al, dicht bij Russell, omdat hij heel snel leert", stelt de 256-voudig Grand Prix-deelnemer vast. De opkomst van Antonelli zorgt er volgens Patrese voor dat de verhoudingen binnen Mercedes definitief zijn veranderd. Waar Russell aan het begin van het seizoen nog de duidelijke kopman leek, moet hij nu serieus rekening houden met zijn jongere stalgenoot. De psychologische strijd lijkt in het voordeel van de Italiaan te kantelen. "George Russell kan nu waarschijnlijk niet meer slapen; hij zal nu aan Kimi denken", zo concludeert Patrese over de huidige situatie bij de Zilverpijlen.

