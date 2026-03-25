Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat het momenteel niet goed met Adrian Newey bij zijn nieuwe project bij Aston Martin. De topontwerper, die jarenlang de technische scepter zwaaide bij de hoofdmacht van energiedrankfabrikant, kampt met een uiterst moeizame start bij zijn nieuwe werkgever.

De start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is voor Aston Martin uitgelopen op een sportief drama. De AMR26 kampt met hevige vibraties die worden veroorzaakt door de nieuwe Honda-power unit, waardoor coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll momenteel in de achterhoede bivakkeren en Grands Prix niet eens uit kunnen rijden. Het team uit Silverstone heeft na de eerste races van dit jaar dus nog geen enkel punt weten te scoren, aangezien de trillingen in de auto zelfs voor fysieke ongemakken zorgen bij de coureurs.

Zorgen om Newey

Marko onthult dat hij nog altijd contact heeft met zijn voormalige collega en dat de situatie Newey niet in de koude kleren is gaan zitten. "Ik heb met hem contact gehad. Het gaat niet goed met hem", zo doelt de Oostenrijker in een interview met oe24 op de gemoedstoestand van de Brit na de moeizame seizoensstart. Volgens Marko zijn de problemen bij de groene bolides niet zomaar opgelost. "Bij dit project zijn er problemen die niet zo snel opgelost zullen worden."

Mercedes een klasse apart

Terwijl Aston Martin en ook Red Bull Racing worstelen met de nieuwe verhoudingen op de grid, is er één team dat de dienst uitmaakt. Mercedes voert momenteel beide kampioenschappen aan met George Russell en Kimi Antonelli. De dominantie van de Zilverpijlen is volgens Marko zelfs groter dan de resultaten tot nu toe doen vermoeden. "Mercedes is een klasse apart. Ze laten nog niet eens alles zien", stelt de man uit Graz vast.

Een belangrijke factor in het succes van Mercedes is de stormachtige ontwikkeling van Kimi Antonelli. De jonge Italiaan wist onlangs in China zijn eerste Grand Prix-overwinning te boeken en staat momenteel tweede in de strijd om de wereldtitel, vlak achter zijn teamgenoot Russell. Marko ziet dat de jonge coureur steeds volwassener begint te rijden. "Antonelli is een goede jongen. Hij was altijd snel, en als hij in een ritme komt, maakt hij minder fouten", besluit hij.

