Voormalig Red Bull-topman contacteert Newey: "Het gaat niet goed met hem"
Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat het momenteel niet goed met Adrian Newey bij zijn nieuwe project bij Aston Martin. De topontwerper, die jarenlang de technische scepter zwaaide bij de hoofdmacht van energiedrankfabrikant, kampt met een uiterst moeizame start bij zijn nieuwe werkgever.
De start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is voor Aston Martin uitgelopen op een sportief drama. De AMR26 kampt met hevige vibraties die worden veroorzaakt door de nieuwe Honda-power unit, waardoor coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll momenteel in de achterhoede bivakkeren en Grands Prix niet eens uit kunnen rijden. Het team uit Silverstone heeft na de eerste races van dit jaar dus nog geen enkel punt weten te scoren, aangezien de trillingen in de auto zelfs voor fysieke ongemakken zorgen bij de coureurs.
Zorgen om Newey
Marko onthult dat hij nog altijd contact heeft met zijn voormalige collega en dat de situatie Newey niet in de koude kleren is gaan zitten. "Ik heb met hem contact gehad. Het gaat niet goed met hem", zo doelt de Oostenrijker in een interview met oe24 op de gemoedstoestand van de Brit na de moeizame seizoensstart. Volgens Marko zijn de problemen bij de groene bolides niet zomaar opgelost. "Bij dit project zijn er problemen die niet zo snel opgelost zullen worden."
Mercedes een klasse apart
Terwijl Aston Martin en ook Red Bull Racing worstelen met de nieuwe verhoudingen op de grid, is er één team dat de dienst uitmaakt. Mercedes voert momenteel beide kampioenschappen aan met George Russell en Kimi Antonelli. De dominantie van de Zilverpijlen is volgens Marko zelfs groter dan de resultaten tot nu toe doen vermoeden. "Mercedes is een klasse apart. Ze laten nog niet eens alles zien", stelt de man uit Graz vast.
Een belangrijke factor in het succes van Mercedes is de stormachtige ontwikkeling van Kimi Antonelli. De jonge Italiaan wist onlangs in China zijn eerste Grand Prix-overwinning te boeken en staat momenteel tweede in de strijd om de wereldtitel, vlak achter zijn teamgenoot Russell. Marko ziet dat de jonge coureur steeds volwassener begint te rijden. "Antonelli is een goede jongen. Hij was altijd snel, en als hij in een ritme komt, maakt hij minder fouten", besluit hij.
Plotseling vertrek Wheatley roept vragen op: 'Hij was wel een halve teambaas'
- Gisteren 13:46
- 1
Windsor komt met bijzonder hersenspinsel over Russell: '300 miljoen dollar bij Aston Martin'
- 21 maart 2026 18:04
- 3
Newey was niet in Shanghai vanwege voorafgaand plan: "Duidelijk dat hij niet alle races doet"
- 21 maart 2026 14:01
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar
Dit is het persconferentieschema voor de Grand Prix van Japan
- 37 minuten geleden
Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji
- 1 uur geleden
- 1
Marko ziet Verstappen op Nordschleife: "Ooit wil hij Le Mans rijden"
- 1 uur geleden
Voormalig Red Bull-topman contacteert Newey: "Het gaat niet goed met hem"
- 2 uur geleden
Dit is waarom Verstappen en Haase zo erg slingerden tijdens hun Nürburgring-strijd
- 3 uur geleden
- 2
Mogelijk voordeel Verstappen door DSQ, Mercedes-voorvleugel door FIA onder de loep | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- Gisteren 08:01
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart