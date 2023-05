Brian Van Hinthum

Zaterdag 20 mei 2023 14:08

Door de late afgelasting van de Grand Prix van Imola zitten we dit weekend zonder Formule 1-race. Natuurlijk is het prachtig weer om dit weekend een terrasje te pakken of wandeling te maken, maar mocht je nu tóch je wekelijkse dosis benzine, verbrand rubber en adrenaline nodig hebben, zijn er nog genoeg opties voor het komende weekend over.

Natuurlijk hadden we dit weekend allemaal gehoopt op de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar wegens de treurige omstandigheden in het door noodweer getroffen gebied kunnen we dit weekend helaas niet neerstrijken in Noord-Italië. De coureurs en medewerkers krijgen dus een weekje extra rust tot de Grand Prix van Monaco van volgende week. De vraag is nu: wat blijft er als racefan voor dit weekend over? Mocht je geen interesse in het heerlijke zonnetje buiten hebben, zijn er nog altijd genoeg mogelijkheden. We zetten er een aantal op een rijtje.

24 uur van de Nürburgring

De combinatie van de Nürburgring en de Nordschleife werd vorige week al virtueel ingewijd, toen onder meer Max Verstappen met zijn Team Redline het circuit onder handen nam. De wereldkampioen kwam niet verder dan een derde plek. Dit weekend is het tijd voor het echte werk met de 24 uur van de Nürburgring in Duitsland. Vanaf 15:30 uur gaat het los op het legendarische circuit. Mocht je interesse hebben in de race, valt hij via onderstaande stream vanaf dat moment te bekijken.

Indy 500-kwalificatie

Hoewel de hoofdrace van de legendarische Indy 500 pas op zondag 28 mei op het programma staat, wordt er dit weekend al getraind op de oval van Indianapolis. Rinus VeeKay gaat dit jaar op jacht naar een mooi resultaat tijdens het gigantische evenement in de Verenigde Staten, maar zoals altijd is het tijdens de Indy 500 dringen geblazen om een mooie eindnotering te bemachtigen. Vanaf 14:30 uur Nederlandse tijd gaat de laatste training van start. Vanaf 17:00 uur gaan we kwalificeren. Ziggo Sport bezit de uitzendrechten voor de Indy 500 en zij zullen dan ook dit weekend de kwalificaties en trainingen uitzenden, al begint de uitzending op zaterdag wel pas om 20:30 uur wegens voetbal.

Het virtuele evenement van Verstappen

Max Verstappen organiseert dit weekend met Team Redline een virtuele race om het gat van de Grand Prix van Emilia-Romagna op te vangen. De Nederlander is natuurlijk een fervent simracer en dus heeft hij besloten om de twee werelden bij elkaar te brengen. 'Real Racers Never Quit' keert namelijk terug. Team Redline bedacht deze competitie aan het begin van de coronapandemie in maart 2020. Coureurs die normaal achter het stuur zaten van echte raceauto's, kwamen toen online bij elkaar. De virtuele race op Imola die met Formule 3-auto's verreden zal worden, staat gepland voor aankomende zondag om 15:30 en valt te volgen via Twitch. Het is nog niet bekend welke coureurs er naast Verstappen nog meer mee zullen doen. Er wordt verwacht dat McLaren-coureur Lando Norris die zelf ook een fervente simracer is, van de partij zal zijn.

Een goede racefilm

Tussen al het geplande racegeweld door kan je natuurlijk ook altijd tijd maken voor een goede racefilm, waarvan er door de geschiedenis heen uiteraard genoeg gemaakt zijn. GPFans stelde tijdens het WK voetbal van 2022 een lijst op met films om de winterstop door te komen, dus mocht je geen inspiratie hebben of gewoon simpelweg op zoek zijn naar een film die je misschien nog niet kent, check de lijst.