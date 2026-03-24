Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Mercedes lanceert na Haas en Racing Bulls ook speciale kleurstelling voor GP Japan

Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team — Foto: © Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Mercedes lanceert na Haas en Racing Bulls ook speciale kleurstelling voor GP Japan

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Mercedes is het derde team op de Formule 1-grid om een speciale kleurstelling aan te kondigen voor de Grand Prix van Japan. Het team van Toto Wolff verschijnt met een wolf op de voorvleugel aankomend weekend.

De Zilverpijlen zijn het F1-seizoen van 2026 bijna perfect begonnen. George Russell wist de seizoensopener in Australië op oppermachtige wijze te winnen. Kimi Antonelli herstelde zich van een wat mindere start en kwam als tweede over de streep. Ook tijdens de Sprint in Shanghai kwam de jonge Italiaan niet lekker weg van zijn plek en dus werd hij vijfde in de korte zaterdagsrace, terwijl Russell opnieuw won. Antonelli kwam echter in de Grand Prix van China aan de beurt door zijn eerste zege te pakken vanaf de pole position. Russell wist nog net de Ferrari's te verslaan voor de tweede plaats.

Na Racing Bulls en Haas nu ook Mercedes

Uiteraard hopen Russell en Antonelli opnieuw op een één-tweeresultaat op het Suzuka International Racing Course, waar de Formule 1 aankomend weekend zal neerstrijken. Mercedes komt in Japan uit met een livery, waarop een wolf op de voorvleugel is te zien.

Twee teams onthulden eerder al een speciale kleurstelling voor de derde Grand Prix van 2026. Racing Bulls komt uit met kleuren gebaseerd op de Spring Edition van het Red Bull-energiedrankje, terwijl Haas het doek heeft afgetrokken van een Godzilla-livery.

VIDEO | Deze FIA-regel kan dominantie Mercedes dwarsbomen | GPFans Special Video

VIDEO | Deze FIA-regel kan dominantie Mercedes dwarsbomen | GPFans Special

  • 2 uur geleden
  • 3
Russell uitgemaakt voor braafste jochie van de klas: "Ontzettend arrogant"

Russell uitgemaakt voor braafste jochie van de klas: "Ontzettend arrogant"

  • 22 maart 2026 17:44
  • 9
Verbazing omtrent woorden Wolff richting Antonelli: "Klinkt als een verkapte teamorder" Podcast

Verbazing omtrent woorden Wolff richting Antonelli: "Klinkt als een verkapte teamorder"

  • 21 maart 2026 20:49
  • 6
'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'

'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'

  • 18 minuten geleden
Antonelli reageert op aankondiging als Räikkönen: "Ik was in de war"

Antonelli reageert op aankondiging als Räikkönen: "Ik was in de war"

  • Vandaag 06:59
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren, Russell uitgemaakt voor verrader | GPFans Recap Recap

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren, Russell uitgemaakt voor verrader | GPFans Recap

  • 22 maart 2026 21:42
  • 3

18:01
'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'
16:19
Video
VIDEO | Deze FIA-regel kan dominantie Mercedes dwarsbomen | GPFans Special
15:46
'Viaplay mogelijk gered: Canal+ en PPF bereiden overnamebod voor'
15:04
Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan
14:32
Diskwalificatie Verstappen tijdens NLS2 kan voordeel opleveren tijdens 24-uursrace
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

Vandaag 12:20 8
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

Vandaag 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

Gisteren 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

Gisteren 14:02
