Mercedes lanceert na Haas en Racing Bulls ook speciale kleurstelling voor GP Japan

Mercedes is het derde team op de Formule 1-grid om een speciale kleurstelling aan te kondigen voor de Grand Prix van Japan. Het team van Toto Wolff verschijnt met een wolf op de voorvleugel aankomend weekend.

De Zilverpijlen zijn het F1-seizoen van 2026 bijna perfect begonnen. George Russell wist de seizoensopener in Australië op oppermachtige wijze te winnen. Kimi Antonelli herstelde zich van een wat mindere start en kwam als tweede over de streep. Ook tijdens de Sprint in Shanghai kwam de jonge Italiaan niet lekker weg van zijn plek en dus werd hij vijfde in de korte zaterdagsrace, terwijl Russell opnieuw won. Antonelli kwam echter in de Grand Prix van China aan de beurt door zijn eerste zege te pakken vanaf de pole position. Russell wist nog net de Ferrari's te verslaan voor de tweede plaats.

Na Racing Bulls en Haas nu ook Mercedes

Uiteraard hopen Russell en Antonelli opnieuw op een één-tweeresultaat op het Suzuka International Racing Course, waar de Formule 1 aankomend weekend zal neerstrijken. Mercedes komt in Japan uit met een livery, waarop een wolf op de voorvleugel is te zien.

Twee teams onthulden eerder al een speciale kleurstelling voor de derde Grand Prix van 2026. Racing Bulls komt uit met kleuren gebaseerd op de Spring Edition van het Red Bull-energiedrankje, terwijl Haas het doek heeft afgetrokken van een Godzilla-livery.

Presenting… our Japanese GP livery 🐺 pic.twitter.com/L7KG7rewTI — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 24, 2026

