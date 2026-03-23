Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard komt de onverwachte pauze in april als geroepen voor het team van Aston Martin. De Schot stelt dat de Britse renstal de extra tijd hard nodig heeft om de tegenvallende prestaties van de AMR26 om te buigen en de technische problemen de baas te worden.

De start van het nieuwe tijdperk in de koningsklasse is voor Aston Martin allesbehalve soepel verlopen. Na de eerste twee races van dit seizoen in Australië en China staat de teller voor de formatie uit Silverstone nog altijd op nul punten. Door het wegvallen van de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië ontstaat er nu echter een gat van ruim vier weken op de kalender, wat volgens de analist precies is wat het team nodig heeft. "De aprilpauze is een reddingsboei voor Aston Martin", zo oordeelt Coulthard.

Artikel gaat verder onder video

Op adem komen

De nieuwe bolide kampt met fundamentele gebreken, waarbij vooral de integratie van de nieuwe Honda-krachtbron voor kopzorgen zorgt. Naast een gebrek aan snelheid en een te hoog gewicht van het chassis, zorgen extreme trillingen voor fysieke ongemakken bij Fernando Alonso en Lance Stroll. Coulthard benadrukt dat deze rustperiode cruciaal is om de auto eindelijk te doorgronden. "Als we kijken naar de teams die moeite hebben in F1, dan geeft dit ze een kans om op adem te komen en te kijken naar hoe de races op operationeel vlak gingen", aldus de dertienvoudig Grand Prix-winnaar bij Motorsport.com.

Meerdere teams

Waar het team in het verleden nog regelmatig meedeed om de voorste plekken, is daar in de openingsfase van dit kalenderjaar weinig van overgebleven. Terwijl Mercedes met George Russell momenteel het kampioenschap aanvoert, bungelt Aston Martin onderaan de ranglijst. Zij zijn dus één van de teams die snakken naar een aantal weken rust: "Dit geldt in het bijzonder voor Aston Martin, maar ook voor Williams met een auto die wat overgewicht heeft, en voor nieuwkomer Cadillac. We hebben eerst nog Japan, maar daarna denk ik dat dit een steuntje in de rug is voor deze teams."