De onrust bij Aston Martin houdt aan, nu Adrian Newey naar verluidt een streep heeft gezet door de mogelijke komst van Christian Horner. Hoewel de twee jarenlang een succesvol duo vormden bij Red Bull Racing, zou Newey geen trek hebben in een hereniging bij zijn huidige werkgever. De Britse topontwerper, die momenteel zelf de rol van teambaas bekleedt, geeft de voorkeur aan een andere kandidaat om de operationele leiding over te nemen.

Aston Martin beleeft een moeizame start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Na de eerste races in Australië en China staat het team nog op nul punten, mede doordat de coureurs niet in staat waren de wedstrijden uit te rijden. Newey werd aan het begin van dit jaar aangesteld als teambaas en Managing Technical Partner, maar die dubbelrol lijkt onhoudbaar nu de AMR26 kampt met grote technische mankementen. In de geruchtenmolen gaat zodoende rond dat Lawrence Stroll inmiddels zijn vraagtekens heeft bij Newey binnen de rol als teambaas. Volgens de gesprekken zou de Canadees daarom onlangs gesprekken hebben gevoerd met Christian Horner. De voormalig Red Bull Racing-teambaas wordt al langer in verband gebracht met Aston Martin.

Newey geeft voorkeur aan Jonathan Wheatley

Volgens de BBC wordt deze zet echter geblokkeerd door Newey. De Brit zou zijn pijlen hebben gericht op Jonathan Wheatley als zijn opvolger voor de dagelijkse leiding van het team. Wheatley vertrok onlangs met onmiddellijke ingang bij het Audi-project, wat de speculaties over een overstap naar de Britse renstal alleen maar heeft aangewakkerd. Newey ziet in zijn voormalig collega de ideale persoon om de rust in de organisatie terug te brengen, terwijl hijzelf de focus verlegt naar de tekentafel. Over de reden van het vertrek van Wheatley werd niets bekend, maar de timing is erg opvallend.

Stroll probeert de gemoederen te sussen

Ondanks de duidelijke voorkeur van Newey blijft de naam van Horner rondzingen in de wandelgangen. De voormalig Red Bull-teambaas, die in juli 2025 vertrok bij de Oostenrijkse renstal, zou op 19 maart een ontmoeting hebben gehad met Lawrence Stroll. De eigenaar van Aston Martin probeerde de situatie onlangs te nuanceren door te benadrukken dat Newey zijn "partner en een belangrijke aandeelhouder" is. Volgens Stroll werkt het team bewust niet met een "traditionele teambaasrol", maar is de huidige structuur bedoeld om de individuele sterktes van het management optimaal te benutten.

Grote technische problemen met Honda-motor

De noodzaak voor Newey om zich volledig op de techniek te concentreren, wordt onderstreept door de huidige staat van de AMR26. De nieuwe Honda-motor kampt met hevige trillingen die niet alleen de batterijpakketten beschadigen, maar ook zorgen voor fysieke klachten, zoals "zenuwpijn", bij Fernando Alonso en Lance Stroll. Newey heeft zich kritisch uitgelaten over de samenwerking en stelde dat de Japanse fabrikant "niet transparant" was over de voortgang van hun programma. Door het verlies van ervaren personeel bij Honda na hun eerdere vertrek in 2021, zou de huidige groep ingenieurs moeite hebben om de complexe reglementen van dit jaar onder de knie te krijgen.

