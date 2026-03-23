Red Bull Racing beleeft een moeizame start van het nieuwe seizoen en de problemen met de RB22 lijken dieper te zitten dan de tijdsverschillen op de ranglijst doen vermoeden. Volgens Autoracer kampt de huidige bolide met een fundamenteel gebrek aan balans, wat zowel Max Verstappen als Isack Hadjar voor grote uitdagingen stelt.

De data uit de eerste races in Australië en China laten een zorgwekkend patroon zien. "De limiet van de RB22 zit niet in het beschikbare vermogen, maar vooral in de algehele balans van het aero-mechanische platform", zo luidt de conclusie vanuit het team. Vooral in de langzame secties van het circuit komt de auto tekort. In Shanghai was Verstappen in de haarspeldbocht maar liefst 8 km/u langzamer dan Kimi Antonelli in de Mercedes. Dit snelheidsverschil wordt versterkt bij het uitkomen van de bochten. "De Mercedes slaagt erin om eerder op het gas te gaan, terwijl de Red Bull een veel progressievere toepassing van het gaspedaal vereist", zo klinkt het uit de data-analyses.

Onderstuur en mechanische grip nekken Verstappen

Voor een coureur als Verstappen, die bekendstaat om zijn voorkeur voor een zeer scherpe en precieze voorkant van de auto, is de huidige karakteristiek van de RB22 een nachtmerrie. De auto vertoont in de langzame bochten extreem veel onderstuur, waardoor de viervoudig wereldkampioen de auto niet naar zijn hand kan zetten. "De auto heeft moeite om grip te genereren, vooral in de langzame fasen, waardoor de coureur gedwongen wordt om conservatiever te rijden vanwege het aanwezige onderstuur", zo wordt de situatie geschetst. Verstappen heeft de auto inmiddels zelfs als onbestuurbaar bestempeld, omdat de balans gedurende een ronde volledig zoek is.

Zorgen over betrouwbaarheid en motorvermogen

Naast de mechanische problemen zijn er ook zorgen over de krachtbron van Red Bull Ford. Na de technische uitvalbeurt van Hadjar in Australië, waarbij hij direct zijn tweede toegestane motoronderdeel van het seizoen moest aanspreken, lijkt het team uit voorzorg gas terug te hebben genomen. "Na het probleem van Hadjar in Australië hebben ze bij Red Bull besloten om voorzichtiger te zijn met de motorinstellingen", zo vraagt men zich intern af. Dit vertaalt zich in een vroegtijdige afname van het elektrisch vermogen op de rechte stukken, ook wel clipping genoemd. "De Red Bull verliest prestaties in de tweede helft van het rechte stuk, waarbij hij eerder in de clipping gaat dan de tegenstanders en een sneller energieverbruik gedurende de ronde laat zien", zo luidt de analyse.

Het gewichtsprobleem van de RB22

Een andere belangrijke factor in de tegenvallende prestaties is het gewicht van de auto. De RB22 zou naar verluidt zo’n 28,5 kilogram boven het minimumgewicht zitten, wat een enorm nadeel oplevert in de langzame bochten en bij het accelereren. Dit overgewicht vergroot de traagheid van de auto en zorgt ervoor dat de banden zwaarder worden belast. Hoewel de auto in mediumsnelle bochten nog wel competitieve downforce genereert, is de inconsistentie over een hele ronde het grootste struikelblok. Het team uit Milton Keynes hoopt met een eerste pakket updates in Japan de weg omhoog weer in te zetten, maar voorlopig moeten Verstappen en Hadjar vooral zien te overleven in de subtop.

De problemen van de RB22 zijn divers en hebben een significante impact op de prestaties van Red Bull Racing. Het gebrek aan balans en mechanische grip in langzame bochten, gecombineerd met een te hoog gewicht, zorgt ervoor dat de auto niet optimaal presteert. Dit wordt versterkt door zorgen over de betrouwbaarheid van de motor en een vroegtijdige afname van het elektrisch vermogen. Het team hoopt met updates in Japan de situatie te verbeteren, maar voorlopig is het een kwestie van overleven in de subtop.

