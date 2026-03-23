Max Verstappen, NLS, 2025, generic, Nordschleife

Team Redline gaat door onder nieuwe naam: Verstappen Sim Racing

Team Redline gaat door onder nieuwe naam: Verstappen Sim Racing

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het befaamde Team Redline, waar Max Verstappen onder andere voor racet in de virtuele wereld, gaat verder onder de naam Verstappen Sim Racing. Daarmee opereren zowel het virtuele team als het GT3-team onder dezelfde naam, waarmee de wens om een uniform race-ecosysteem te creëren wordt voltooid, zo meldt Verstappen.com.

In 2000 werd Team Redline opgericht en de afgelopen jaren hebben we Verstappen daar veelvuldig in actie gezien. Het team behoort tot de top op virtueel gebied en heeft de afgelopen jaren diverse titels behaald. Verstappen zelf heeft meerdere keren aangegeven dat hij zich juist richt op het laten doorstromen van simcoureurs naar de ‘echte’ racewereld. Dat zal nu dus onder één gemeenschappelijke naam gebeuren.

Team Redline gaat volgende fase in

Verstappen meldt: "Simracen is een grote passie van mij buiten de Formule 1 en Team Redline heeft daarin een grote rol gespeeld. Ik breng er veel tijd door als ik niet op het circuit ben en het is een belangrijk onderdeel van wat ik met Verstappen Racing aan het opbouwen ben. Deze stap naar Verstappen Sim Racing voelt heel natuurlijk." Daarnaast heeft de doorstroom van Chris Lulham bewezen dat het een succesvolle leerschool is: "Ik heb er altijd in geloofd dat simracen echt talent kan ontwikkelen en dat zien we nu al met Chris Lulham. Ik ben erg enthousiast om voort te bouwen op het succes van het team en te zien wat de toekomst brengt."

Oprichter Team Redline trots op groei

Dom Duhan, oprichter van Team Redline, is vooral trots dat het team nu de volgende fase ingaat: "Ik ben er trots op dat alles wat Team Redline heeft opgebouwd wordt voortgezet onder Verstappen Sim Racing. Na jarenlang het team te hebben ontwikkeld en begeleid, voelt deze overgang als een natuurlijke evolutie die de volgende generatie racetalenten zal blijven inspireren en stimuleren."

Verstappen helpt NLS aan historische mijlpaal door deelname

Gewichtsproblemen RB22 groter dan gedacht: 'Snap wel waarom Max niet zo gelukkig is'

Verstappen ziet positieve punten na diskwalificatie: "We blijven doorgaan"

Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

'Liberty Media zeer tevreden over Formule 1 in 2026'

Net binnen

11:59
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace
11:28
Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan
11:00
Ocon ontvangt zeeën aan doodsbedreigingen: "Triest en beschamend"
10:32
Verstappen helpt NLS aan historische mijlpaal door deelname
10:01
Gewichtsproblemen RB22 groter dan gedacht: 'Snap wel waarom Max niet zo gelukkig is'
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace Max Verstappen

'Vertrek Verstappen zou motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1' Max Verstappen

Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput" Max Verstappen

Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring BREAKING!

