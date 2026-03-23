Dat de organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie blij was met de deelname van Max Verstappen, liet zij de afgelopen weken al weten. De cijfers laten nu zien dat alle records afgelopen weekend zijn verbroken.

GPFans was afgelopen weekend aanwezig in Duitsland en sprak daar met diverse coureurs. Daarbij was de tendens vooral dat het Verstappen-effect duidelijk voelbaar was. Zo stelde Nürburgring-expert Misha Charoudin dat er door de Nederlander veel meer ‘oogballen’ op de NLS-races zijn gericht en dat het algemene imago van de klasse daardoor een extra boost krijgt.

Verstappen-effect

Dat blijkt ook uit de cijfers, zo meldt F1-Insider, dat wijst op een historische mijlpaal voor de Duitse raceklasse. Voor het eerst in de geschiedenis van de competitie waren er in totaal, verspreid over de verschillende Engelstalige livestreams, meer dan één miljoen kijkers tijdens het evenement. De Duitse livestream deed het eveneens goed, met bijna 900.000 kijkers die op het spektakel afstemden. Daarnaast had het kanaal van de klasse aan het begin van vorige week nog iets minder dan 100.000 abonnees, maar zijn dat er na dit weekend al meer dan 165.000.

