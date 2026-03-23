Hoewel het team van Max Verstappen op de Nürburgring afgelopen zondag als eerste over de streep kwam, zette de diskwalificatie uiteindelijk een streep door de overwinning. Voor de viervoudig kampioen een bittere pil, maar tegelijkertijd was het wel de ideale voorbereiding op de 24-uursrace van mei.

Verstappen en Christopher Haase kenden afgelopen weekend in Duitsland een waar titanengevecht. Waar de Duitser Verstappen in de eerste stint voorbij wist te gaan, pakte de viervoudig kampioen hem aan het einde van diezelfde stint weer terug. In die fase was het echt stuivertje wisselen tussen het duo, waar het publiek rondom de Nürburgring enorm van kon genieten. Uiteindelijk kwam de Mercedes-AMG GT3 als eerste over de streep, maar enkele uren na de overwinning kwam het nieuws over de diskwalificatie van het team van de Nederlander. Zo waren er over het hele weekend te veel sets banden gebruikt. Waar er zes waren toegestaan, had het team er zeven gebruikt.

Reactie Mercedes

Stefan Wendl, hoofd van Mercedes-AMG Customer Racing, bleef achter met gemengde gevoelens: "Een NLS-weekend dat we niet gauw zullen vergeten: het racen was geweldig, de sfeer was ongelooflijk en de vreugde die we eerst voelden bij de overwinning. De teleurstelling is des te groter, aangezien een fout achter de schermen tot een diskwalificatie heeft geleid, en dat doet pijn. Op de Nordschleife moet echt alles samenkomen. Nu gaan we ons concentreren op het analyseren, ervan leren en ons voorbereiden op de aankomende races en het hoogtepunt, de 24-uurswedstrijd."

Verstappen ziet positieve punten

Uiteindelijk zijn alle pijlen gericht op het weekend in mei, waarin de 24-uursrace op de planning staat. Desondanks is Verstappen teleurgesteld over de diskwalificatie, maar ook hij benadrukt dat de echte race pas in mei wordt verreden: "Moeilijke uitkomst, maar we blijven doorgaan. Veel om mee te nemen uit het weekend en genoeg om naar uit te kijken."

Tough outcome, but we keep moving. A lot to take from the weekend and plenty to look forward to. — Max Verstappen (@VerstappenCOM) March 22, 2026

