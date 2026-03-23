close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen ziet positieve punten na diskwalificatie: "We blijven doorgaan"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel het team van Max Verstappen op de Nürburgring afgelopen zondag als eerste over de streep kwam, zette de diskwalificatie uiteindelijk een streep door de overwinning. Voor de viervoudig kampioen een bittere pil, maar tegelijkertijd was het wel de ideale voorbereiding op de 24-uursrace van mei.

Verstappen en Christopher Haase kenden afgelopen weekend in Duitsland een waar titanengevecht. Waar de Duitser Verstappen in de eerste stint voorbij wist te gaan, pakte de viervoudig kampioen hem aan het einde van diezelfde stint weer terug. In die fase was het echt stuivertje wisselen tussen het duo, waar het publiek rondom de Nürburgring enorm van kon genieten. Uiteindelijk kwam de Mercedes-AMG GT3 als eerste over de streep, maar enkele uren na de overwinning kwam het nieuws over de diskwalificatie van het team van de Nederlander. Zo waren er over het hele weekend te veel sets banden gebruikt. Waar er zes waren toegestaan, had het team er zeven gebruikt.

Reactie Mercedes

Stefan Wendl, hoofd van Mercedes-AMG Customer Racing, bleef achter met gemengde gevoelens: "Een NLS-weekend dat we niet gauw zullen vergeten: het racen was geweldig, de sfeer was ongelooflijk en de vreugde die we eerst voelden bij de overwinning. De teleurstelling is des te groter, aangezien een fout achter de schermen tot een diskwalificatie heeft geleid, en dat doet pijn. Op de Nordschleife moet echt alles samenkomen. Nu gaan we ons concentreren op het analyseren, ervan leren en ons voorbereiden op de aankomende races en het hoogtepunt, de 24-uurswedstrijd."

Verstappen ziet positieve punten

Uiteindelijk zijn alle pijlen gericht op het weekend in mei, waarin de 24-uursrace op de planning staat. Desondanks is Verstappen teleurgesteld over de diskwalificatie, maar ook hij benadrukt dat de echte race pas in mei wordt verreden: "Moeilijke uitkomst, maar we blijven doorgaan. Veel om mee te nemen uit het weekend en genoeg om naar uit te kijken."

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen helpt NLS aan historische mijlpaal door deelname

  • 1 uur geleden
  • 1
Team Redline gaat door onder nieuwe naam: Verstappen Sim Racing

  • 11 minuten geleden
Gewichtsproblemen RB22 groter dan gedacht: 'Snap wel waarom Max niet zo gelukkig is'

  • 2 uur geleden
  • 1
Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"

  • 3 uur geleden
  • 5
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

  • Gisteren 15:33
  • 6
Mercedes deelt statement en verklaart diskwalificatie Verstappen op Nürburgring

  • Gisteren 09:04
  • 17

Net binnen

12:15
Team Redline gaat door onder nieuwe naam: Verstappen Sim Racing
11:59
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace
11:28
Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan
11:00
Ocon ontvangt zeeën aan doodsbedreigingen: "Triest en beschamend"
10:32
Verstappen helpt NLS aan historische mijlpaal door deelname
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace Max Verstappen

28 minuten geleden 1
'Vertrek Verstappen zou motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1' Max Verstappen

3 uur geleden
Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput" Max Verstappen

3 uur geleden 5
Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring BREAKING!

21 maart 2026 20:42 12
Ontdek het op Google Play
x