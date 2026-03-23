Verstappen ziet positieve punten na diskwalificatie: "We blijven doorgaan"
Verstappen ziet positieve punten na diskwalificatie: "We blijven doorgaan"
Hoewel het team van Max Verstappen op de Nürburgring afgelopen zondag als eerste over de streep kwam, zette de diskwalificatie uiteindelijk een streep door de overwinning. Voor de viervoudig kampioen een bittere pil, maar tegelijkertijd was het wel de ideale voorbereiding op de 24-uursrace van mei.
Verstappen en Christopher Haase kenden afgelopen weekend in Duitsland een waar titanengevecht. Waar de Duitser Verstappen in de eerste stint voorbij wist te gaan, pakte de viervoudig kampioen hem aan het einde van diezelfde stint weer terug. In die fase was het echt stuivertje wisselen tussen het duo, waar het publiek rondom de Nürburgring enorm van kon genieten. Uiteindelijk kwam de Mercedes-AMG GT3 als eerste over de streep, maar enkele uren na de overwinning kwam het nieuws over de diskwalificatie van het team van de Nederlander. Zo waren er over het hele weekend te veel sets banden gebruikt. Waar er zes waren toegestaan, had het team er zeven gebruikt.
Reactie Mercedes
Stefan Wendl, hoofd van Mercedes-AMG Customer Racing, bleef achter met gemengde gevoelens: "Een NLS-weekend dat we niet gauw zullen vergeten: het racen was geweldig, de sfeer was ongelooflijk en de vreugde die we eerst voelden bij de overwinning. De teleurstelling is des te groter, aangezien een fout achter de schermen tot een diskwalificatie heeft geleid, en dat doet pijn. Op de Nordschleife moet echt alles samenkomen. Nu gaan we ons concentreren op het analyseren, ervan leren en ons voorbereiden op de aankomende races en het hoogtepunt, de 24-uurswedstrijd."
Verstappen ziet positieve punten
Uiteindelijk zijn alle pijlen gericht op het weekend in mei, waarin de 24-uursrace op de planning staat. Desondanks is Verstappen teleurgesteld over de diskwalificatie, maar ook hij benadrukt dat de echte race pas in mei wordt verreden: "Moeilijke uitkomst, maar we blijven doorgaan. Veel om mee te nemen uit het weekend en genoeg om naar uit te kijken."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Gewichtsproblemen RB22 groter dan gedacht: 'Snap wel waarom Max niet zo gelukkig is'
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"
- Gisteren 15:33
- 6
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace
'Vertrek Verstappen zou motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1'
Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"
Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring
Net binnen
Team Redline gaat door onder nieuwe naam: Verstappen Sim Racing
- 11 minuten geleden
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace
- 28 minuten geleden
- 1
Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan
- 59 minuten geleden
- 3
Ocon ontvangt zeeën aan doodsbedreigingen: "Triest en beschamend"
- 1 uur geleden
Verstappen helpt NLS aan historische mijlpaal door deelname
- 1 uur geleden
- 1
Gewichtsproblemen RB22 groter dan gedacht: 'Snap wel waarom Max niet zo gelukkig is'
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China
- Gisteren 11:13
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart