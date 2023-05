Verstappen deelt uniek kijkje in voorbereiding op Grand Prix van Azerbeidjzan

Redactie

Zaterdag 20 mei 2023 06:51

Het leven van een Formule 1-coureur bestaat niet alleen maar uit glitter en glamour. Het team van Red Bull Racing laat een uniek inkijkje van Max Verstappen zien, die zich voorbereidt op de Grand Prix van Azerbeidzjan.

De race in Bakoe werd uiteindelijk prooi voor Sergio Pérez die vanaf de derde plek mocht vertrekken. Charles Leclerc vertrok weliswaar vanaf pole position, maar de Monegask kon dat voordeel, net als een aantal keren in 2022, niet omzetten in een overwinning. Verstappen lag weliswaar voor zijn teamgenoot, maar een ongelukkig getimede safety car zorgde ervoor dat de Limburger achter Checo weer de baan op kwam. Uiteindelijk moest de Nederlander genoegen nemen met de tweede plek.

Voorbereiding Grand Prix

In Miami klaagden de coureurs over de ceremonie voorafgaand aan de race, het zou de rijders teveel storen in hun voorbereiding op de Grand Prix. In de achter de schermen beelden van Verstappen is te zien waar de coureurs zich nog allemaal mee bezig houden, voordat de startlichten uitgaan.