Adrian Newey and Lawrence Stroll

Stroll komt met statement over Newey: "Geen commentaar op geruchten"

Adrian Newey and Lawrence Stroll — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lawrence Stroll, de eigenaar van Aston Martin, heeft gereageerd op de aanhoudende geruchtenstroom rondom Adrian Newey. Hoewel er volop wordt gespeculeerd over de positie van de topontwerper als teambaas, probeert Stroll de onrust nu de kop in te drukken. "Met de huidige speculatie rond de rol van Adrian Newey in ons team, wil ik deze gelegenheid aangrijpen om de zaken recht te zetten", zo laat de miljardair weten.

De geruchten over een mogelijke verschuiving binnen de top van de renstal komen niet uit de lucht vallen. De start van het huidige seizoen is voor Aston Martin namelijk dramatisch verlopen. In de eerste twee races in Australië en China wist het team geen enkel punt te scoren. Fernando Alonso moest in China zelfs opgeven vanwege extreme vibraties in de AMR26, waardoor hij het gevoel in zijn ledematen verloor. Deze tegenvallende resultaten zorgden voor verhalen dat Newey zijn rol als teambaas na minder dan vier maanden alweer zou neerleggen om zich volledig op de techniek te storten.

Newey als partner en aandeelhouder

Stroll benadrukt echter dat de rol van Newey veel verder gaat dan die van een werknemer. Volgens de Executive Chairman is er sprake van een diepgaande samenwerking die de basis vormt van het team. "Als uitvoerend voorzitter en controlerend aandeelhouder wil ik opnieuw bevestigen dat Adrian Newey mijn partner en een belangrijke aandeelhouder is", aldus Stroll. "Hij is de Managing Technical Partner van AMR, en hij en ik hebben een echt partnerschap dat is gebouwd op een gedeelde visie op succes voor het bedrijf."

Geen traditionele teambaas

Hoewel namen als Jonathan Wheatley - die zojuist vertrokken is bij Audi - en zelfs Christian Horner worden genoemd als mogelijke kandidaten om de dagelijkse leiding over te nemen, stelt Stroll dat Aston Martin bewust kiest voor een andere aanpak dan de concurrentie. "We doen de dingen hier anders, en hoewel we momenteel niet de traditionele rol van teambaas aannemen die je elders ziet, is dat een bewuste keuze", legt hij uit. Newey wordt in deze structuur ondersteund door een breed Senior Leadership Team, bestaande uit onder anderen Andy Cowell, Enrico Cardile en Mike Krack, om alle aspecten van de bedrijfsvoering op de campus en het circuit te managen.

Toekomst

Ondanks de duidelijke woorden van de teameigenaar blijft de Formule 1-wereld kijken naar mogelijke verschuivingen, zeker nu topstukken van andere teams interesse zouden tonen in een overstap naar Silverstone. Stroll laat zich daar echter niet door afleiden. "We worden regelmatig benaderd door leidinggevenden van andere teams die zich bij Aston Martin willen aansluiten, maar in overeenstemming met ons beleid geven we geen commentaar op geruchten en speculaties", besluit hij. 

Aston Martin Adrian Newey Lawrence Stroll

Audi lanceert statement na geruchten over Newey en Wheatley

Audi lanceert statement na geruchten over Newey en Wheatley

  • Vandaag 13:16
VIDEO | Aston Martin reageert op geruchten, 'Liberty Media blij met F1' Video

VIDEO | Aston Martin reageert op geruchten, 'Liberty Media blij met F1'

  • Vandaag 11:04
Verstappen tegengesproken door zwager, 'Derde Grand Prix dreigt te worden afgelast' | GPFans Recap Recap

Verstappen tegengesproken door zwager, 'Derde Grand Prix dreigt te worden afgelast' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
  • 1
'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'

'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'

  • Gisteren 16:51
  • 3
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

  • 17 maart 2026 14:42
  • 7
Stroll vreest voor aankomende races met Aston Martin: "Bid voor mij"

Stroll vreest voor aankomende races met Aston Martin: "Bid voor mij"

  • Vandaag 09:43

Net binnen

19:00
De Vries helpt McLaren in nieuw Formule 1-tijdperk: "We werken nauw samen"
18:30
Clear over Verstappen: "Als hij op P1 lag, zou hij hetzelfde zeggen"
17:59
Antonelli wil samen met Verstappen racen in endurancerace: "Zou supercool zijn"
17:10
Mol en Plooij duiken in de verjonging van de F1-grid: "Ze krijgen een kans"
16:00
Wheatley vertrekt per direct bij het team van Audi: weg naar Aston Martin open
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht' Max Verstappen

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

Gisteren 15:28 2
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen" Max Verstappen

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Gisteren 10:29 9
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1 Geef je mening

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

Gisteren 09:29 10
Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel" MAX VERSTAPPEN

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"

Gisteren 08:29
