Toto Wolff

Mercedes breidt managementteam uit: Lord officieel plaatsvervangend teambaas

Toto Wolff — Foto: © IMAGO

Mercedes breidt managementteam uit: Lord officieel plaatsvervangend teambaas

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Mercedes heeft Bradley Lord officieel aangesteld als Deputy Team Principal. In deze nieuwe rol zal Lord teambaas en CEO Toto Wolff ondersteunen en de organisatie versterken in een periode van aanhoudende groei. De Duitse renstal hoopt daarmee Wolff de nodige ondersteuning te bieden.

De verschuiving binnen de top van Mercedes komt niet uit de lucht vallen. Nu de Formule 1 en het team zelf steeds groter worden, is de omvang van de werkzaamheden op senior-niveau aanzienlijk toegenomen. De promotie van Lord is dan ook een formele bevestiging van een werkwijze die achter de schermen eigenlijk al enige tijd werd toegepast om de dagelijkse operaties soepel te laten verlopen.

Noodzaak volgens Wolff

Toto Wolff legt uit dat de enorme groei van de sport deze stap noodzakelijk maakt. "Door de groei van ons team en de Formule 1 is de omvang van onze activiteiten en de bijbehorende verantwoordelijkheden op senior-niveau aanzienlijk toegenomen. We hebben daarom deze kans aangegrepen om een verandering door te voeren die in de praktijk eigenlijk al een tijdje van kracht was", zo vertelt de teambaas. Hoewel Lord meer verantwoordelijkheden krijgt, blijft de positie van Wolff zelf ongewijzigd. "Hoewel mijn rol en algemene verantwoordelijkheden geen millimeter zullen veranderen, zal het werk van Bradley als adjunct-teambaas de capaciteiten van onze leidingsgroep verder versterken en mij blijven ondersteunen als onze teambaas en CEO", aldus de Oostenrijker.

Mercedes domineert

De promotie van Lord valt samen met een uiterst succesvolle periode op de baan. Mercedes voert momenteel het constructeurskampioenschap soeverein aan met 98 punten, na dubbelzeges in de eerste twee races van dit jaar. George Russell wist de seizoensopener in Melbourne op zijn naam te schrijven, terwijl de 19-jarige Kimi Antonelli in Shanghai zijn allereerste overwinning in de Formule 1 claimde. De Mercedes W17 lijkt de nieuwe reglementen, waarbij de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de batterij cruciaal is, momenteel het beste onder de knie te hebben. Het team uit Brackley heeft daarmee een sterke basis gelegd voor de rest van het wereldkampioenschap. Met Lord in een belangrijkere rol, moet alles nu nog beter uit de verf komen.

Wolff slaat hard terug richting 'vermoeiende' concurrentie: "Verklikken bij de FIA..."

Wolff slaat hard terug richting 'vermoeiende' concurrentie: "Verklikken bij de FIA..."

  • Vandaag 12:14
  • 5
Verzoening tussen vader Antonelli en Mercedes na bonje in 2025: "De lucht is geklaard"

Verzoening tussen vader Antonelli en Mercedes na bonje in 2025: "De lucht is geklaard"

  • Vandaag 14:30
Wolff reageert fel op "totale onzin" van Red Bull: 'Wat Mekies toen tegen me zei...'

Wolff reageert fel op "totale onzin" van Red Bull: 'Wat Mekies toen tegen me zei...'

  • Vandaag 13:57
  • 2
Antonelli wil samen met Verstappen racen in endurancerace: "Zou supercool zijn"

Antonelli wil samen met Verstappen racen in endurancerace: "Zou supercool zijn"

  • 1 uur geleden
  • 1
Mol en Plooij duiken in de verjonging van de F1-grid: "Ze krijgen een kans"

Mol en Plooij duiken in de verjonging van de F1-grid: "Ze krijgen een kans"

  • 1 uur geleden
Wolff zet zich schrap: 'We verwachten de komende weken politieke aanvallen'

Wolff zet zich schrap: 'We verwachten de komende weken politieke aanvallen'

  • Gisteren 15:54
  • 4

Net binnen

19:00
De Vries helpt McLaren in nieuw Formule 1-tijdperk: "We werken nauw samen"
18:30
Clear over Verstappen: "Als hij op P1 lag, zou hij hetzelfde zeggen"
17:59
Antonelli wil samen met Verstappen racen in endurancerace: "Zou supercool zijn"
17:10
Mol en Plooij duiken in de verjonging van de F1-grid: "Ze krijgen een kans"
16:37
Stroll komt met statement over Newey: "Geen commentaar op geruchten"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht' Max Verstappen

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

Gisteren 15:28 2
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen" Max Verstappen

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Gisteren 10:29 9
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1 Geef je mening

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

Gisteren 09:29 10
Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel" MAX VERSTAPPEN

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"

Gisteren 08:29
