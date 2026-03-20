Mercedes heeft Bradley Lord officieel aangesteld als Deputy Team Principal. In deze nieuwe rol zal Lord teambaas en CEO Toto Wolff ondersteunen en de organisatie versterken in een periode van aanhoudende groei. De Duitse renstal hoopt daarmee Wolff de nodige ondersteuning te bieden.

De verschuiving binnen de top van Mercedes komt niet uit de lucht vallen. Nu de Formule 1 en het team zelf steeds groter worden, is de omvang van de werkzaamheden op senior-niveau aanzienlijk toegenomen. De promotie van Lord is dan ook een formele bevestiging van een werkwijze die achter de schermen eigenlijk al enige tijd werd toegepast om de dagelijkse operaties soepel te laten verlopen.

Noodzaak volgens Wolff

Toto Wolff legt uit dat de enorme groei van de sport deze stap noodzakelijk maakt. "Door de groei van ons team en de Formule 1 is de omvang van onze activiteiten en de bijbehorende verantwoordelijkheden op senior-niveau aanzienlijk toegenomen. We hebben daarom deze kans aangegrepen om een verandering door te voeren die in de praktijk eigenlijk al een tijdje van kracht was", zo vertelt de teambaas. Hoewel Lord meer verantwoordelijkheden krijgt, blijft de positie van Wolff zelf ongewijzigd. "Hoewel mijn rol en algemene verantwoordelijkheden geen millimeter zullen veranderen, zal het werk van Bradley als adjunct-teambaas de capaciteiten van onze leidingsgroep verder versterken en mij blijven ondersteunen als onze teambaas en CEO", aldus de Oostenrijker.

Mercedes domineert

De promotie van Lord valt samen met een uiterst succesvolle periode op de baan. Mercedes voert momenteel het constructeurskampioenschap soeverein aan met 98 punten, na dubbelzeges in de eerste twee races van dit jaar. George Russell wist de seizoensopener in Melbourne op zijn naam te schrijven, terwijl de 19-jarige Kimi Antonelli in Shanghai zijn allereerste overwinning in de Formule 1 claimde. De Mercedes W17 lijkt de nieuwe reglementen, waarbij de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de batterij cruciaal is, momenteel het beste onder de knie te hebben. Het team uit Brackley heeft daarmee een sterke basis gelegd voor de rest van het wereldkampioenschap. Met Lord in een belangrijkere rol, moet alles nu nog beter uit de verf komen.

Gerelateerd