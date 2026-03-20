Mercedes-teambaas Toto Wolff is de aanhoudende kritiek op de legaliteit van zijn power unit meer dan zat. Hoewel de Duitse renstal het nieuwe tijdperk in de Formule 1 domineert met George Russell en Kimi Antonelli, wordt het succes bijna overschaduwd door beschuldigingen fans en de concurrentie. De legaliteit van de Mercedes-motor wordt in twijfel getrokken door de andere fabrikanten, maar Wolff slaat hard terug.

Na een moeizame periode in de afgelopen jaren, waarin Mercedes met de groundeffect-auto's de aansluiting met de top verloor, lijkt het team uit Brackley de zaken dit seizoen weer volledig op de rit te hebben. De W17 is momenteel de te kloppen auto, wat al leidde tot twee opeenvolgende één-tweeresultaten in Australië en China. Wolff erkent dat het team van ver is gekomen. "We hebben het een tijdje bij het verkeerde eind gehad, dat is waar. En nu denk ik dat we het niet bij het verkeerde eind hebben. Maar dat betekent niet dat we [altijd] gaan winnen", zo begon de Oostenrijker tegenover L'Équipe.

Politiek spel in de paddock

De dominantie van Mercedes heeft geleid tot een golf van politieke spelletjes achter de schermen. Concurrenten hebben steenvast geklaagd over de brandstof en de compressieverhouding in de Mercedes-power unit, die volgens geruchten op het circuit zou afwijken van de toegestane limieten. Wolff is niet verrast door deze gang van zaken. "Ik zit al te lang in de Formule 1 om niet te weten dat deze sport ook over politiek gaat en over hoe je de regels voordelig kunt maken voor je team."

Toch vindt hij dat de concurrentie te ver is gegaan in hun pogingen om Mercedes dwars te zitten. Volgens Wolff is het een kwestie van accepteren dat een ander team simpelweg beter werk heeft geleverd. "Ik denk dat voor kwesties die echt zwart-wit zijn, waarbij iemand het simpelweg beter heeft gedaan, het niet goed is om te blijven, hoe zeg je dat, 'stangen'? Hoe noem je dat?", vraagt hij zich hardop af, terwijl hij met zijn vinger wijst.

Verklikken bij de FIA

De frustratie bij Wolff zit diep, vooral omdat de FIA de auto van Mercedes al meerdere keren volledig legaal heeft verklaard. De klachten van andere teams bij de overkoepelende bond begint zijn tol te eisen. "Verklikken bij de algemeen toezichthouder, ik vind het vermoeiend. Ze bleven naar de FIA gaan om te klagen, maar de FIA vertelde hen dat alles legaal was", legt Wolff uit. "De FIA vertelde het hen een tweede keer, zelfs een derde keer, en uiteindelijk zeiden ze dat ze ernaar zouden kijken, ook al verklaarde de president zelf dat alles honderd procent legaal was."

Hoewel de FIA een nieuwe meetmethode heeft aangekondigd die later vanaf 1 juni van kracht wordt, blijft de huidige configuratie van Mercedes officieel goedgekeurd. Voor Wolff is er dan ook geen sprake van valsspelen, maar van slimme innovatie binnen de kaders van de wet.

Ingenieuze ideeën

Het verschil tussen een illegale creatie en een slimme vondst is volgens Wolff dan ook glashelder. Hij benadrukt dat zijn technische team simpelweg de reglementen beter heeft benut dan de rest van het veld. "Een ingenieus idee is een idee dat voldoet aan een regel en is gevalideerd door de FIA. Het voldoet aan de regel. Dat is een ingenieus idee", zo luidt zijn duidelijke definitie.

Wanneer hem direct gevraagd wordt of de veelbesproken compressieverhouding van de Mercedes-krachtbron onder deze categorie van ingenieuze ideeën valt, is hij kort maar krachtig in zijn bevestiging. "Ja."