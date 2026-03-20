Credit for photo: VLN

Weerbericht voor Nürburgring-race Verstappen: kans op sneeuw lijkt verdwenen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Aankomende zaterdag komt Max Verstappen tijdens de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) in actie. Wat voor weer kunnen de deelnemers en de hordes aan fans verwachten op de Nordschleife?

De seizoensopener van de NLS, de 71. ADAC Westfalenfahrt, zou afgelopen weekend verreden worden. Naarmate we dichter en dichter bij de racedatum kwamen, werd het steeds duidelijker dat het mogelijk afgelast zou worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag viel sneeuw en de temperaturen bleven laag. Een boel teams besloten na overleg met hun bandenleveranciers dat het onverstandig was om te racen en ook de organisatie, de VLN, besloot uiteindelijk dat het niet veilig genoeg was op de Nürburgring Nordschleife. De wedstrijd ging dus niet door, maar met NLS2, de 58. ADAC Barbarossapreis, is de kans een stuk groter dat er wel geracet kan worden.

Weerbericht Nürburgring

Volgens de Deutscher Wetterdienst zal de sneeuw wegblijven op deze vrijdag en zaterdag. De temperaturen stijgen richting de 11°C. Echt warm is het nog steeds niet, maar als het zonnetje tevoorschijn komt, dan zal dat wel helpen met de baantemperaturen.

Lees hier alles wat jij moet weten over Max Verstappen en zijn avontuur op de Nürburgring Langstrecken-Serie.

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife Nürburgring Langstrecken-Serie

Verstappen jaagt op NLS-zege dit weekend op de Nordschleife: volg live alle actie

  17 maart 2026 06:58
'Liberty Media zeer tevreden over Formule 1 in 2026'

  Gisteren 19:32
Verstappen tegengesproken door zwager: "Dan was Max nu stil geweest"

  Gisteren 14:01
Schumacher kritisch op houding Verstappen: 'Michael hield het allemaal binnenskamers'

  Gisteren 10:57
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

  Gisteren 10:29
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

  Gisteren 09:29
