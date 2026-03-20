Aankomende zaterdag komt Max Verstappen tijdens de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) in actie. Wat voor weer kunnen de deelnemers en de hordes aan fans verwachten op de Nordschleife?

De seizoensopener van de NLS, de 71. ADAC Westfalenfahrt, zou afgelopen weekend verreden worden. Naarmate we dichter en dichter bij de racedatum kwamen, werd het steeds duidelijker dat het mogelijk afgelast zou worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag viel sneeuw en de temperaturen bleven laag. Een boel teams besloten na overleg met hun bandenleveranciers dat het onverstandig was om te racen en ook de organisatie, de VLN, besloot uiteindelijk dat het niet veilig genoeg was op de Nürburgring Nordschleife. De wedstrijd ging dus niet door, maar met NLS2, de 58. ADAC Barbarossapreis, is de kans een stuk groter dat er wel geracet kan worden.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht Nürburgring

Volgens de Deutscher Wetterdienst zal de sneeuw wegblijven op deze vrijdag en zaterdag. De temperaturen stijgen richting de 11°C. Echt warm is het nog steeds niet, maar als het zonnetje tevoorschijn komt, dan zal dat wel helpen met de baantemperaturen.

Lees hier alles wat jij moet weten over Max Verstappen en zijn avontuur op de Nürburgring Langstrecken-Serie.

