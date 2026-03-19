Red Bull Simracing onthult 2026-line-up met Opmeer, Rasmussen en Job
Het simraceteam van Red Bull Racing heeft de line-up voor het nieuwe seizoen onthuld. Daarin zal drievoudig wereldkampioen Jarno Opmeer wederom deel van uitmaken, naast Frederik Rasmussen en Sebastian Job.
Opmeer kende een stormachtig debuut in 2019 in het simracen. Zo wist hij in dat eerste seizoen direct als vierde te eindigen, terwijl hij destijds nog uitkwam voor Renault-Vitality. Een jaar later pakte hij zijn eerste titel, ditmaal in de kleuren van Alfa Romeo. In 2021 klopte Mercedes op de deur en daar ging Opmeer aan de slag; ook in dat eerste jaar wist hij meteen naar het kampioenschap te grijpen. In 2025 maakte Opmeer bekend dat hij de overstap naar Oracle Red Bull Racing Sim Racing zou maken, en vorig jaar ging hij voor de derde keer met de titel naar huis.
Line-up Oracle Red Bull Racing Sim Racing
Het nieuwe F1 Sim Racing World Championship-seizoen gaat op 27 maart van start in het National Exhibition Centre in Birmingham. Fans kunnen dit volgen op het officiële Formule 1 YouTube-kanaal. Red Bull kondigt aan dat de line-up dit jaar wederom de succesvolle Nederlander bevat, aangevuld met Rasmussen en Job.
