'Liberty Media zeer tevreden over Formule 1 in 2026'
Hoewel er de afgelopen weken vanuit diverse kanten kritiek is gekomen op het ‘nieuwe racen’ in 2026, is Liberty Media voorlopig tevreden over het spektakel dat in de afgelopen twee races is geleverd, zo meldt Autoracer.
Van de coureurs is Max Verstappen de afgelopen weken het meest vocaal geweest over de nieuwe wagens, wat wat hem betreft niets met het oude Formule 1 te maken heeft. De coureurs laten in het huidige tijdperk namelijk al het gaspedaal los op het rechte stuk, terwijl er vroeger zo laat mogelijk werd geremd. Dit heeft te maken met energiebesparing, want op die manier kan de elektromotor op andere plekken weer worden ingezet.
Het nieuwe racen
Het zorgde ervoor dat er in de afgelopen twee races aan de voorkant van het veld hier en daar positieveranderingen plaatsvonden, die niet op basis van een inhaalactie waren, maar eerder doordat de coureurs aan energiemanagement moesten doen. De coureurs van Mercedes beschikken over de snelste wagen en hebben zich niet kritisch uitgelaten over de nieuwe wagens. Lewis Hamilton was ook kritisch op het ‘nieuwe racen’, maar liet in China weer een ander geluid horen en was eigenlijk best tevreden.
Liberty Media juist zeer tevreden
Liberty Media, de eigenaar van Formula One Management, is volgens het Italiaanse medium eigenlijk best opgetogen over hoe de Formule 1 er anno 2026 uitziet. Daarbij heeft de FOM na de wedstrijd in Melbourne ook gewezen op de vele inhaalmanoeuvres die dat weekend werden uitgevoerd, waar ook veel kritiek op kwam vanuit de fans. Zoveel dat er op social media kritische berichten werden verwijderd. Daarnaast lijken de FIA en Liberty Media geen haast te hebben met het eventueel wijzigen van de regels om de kritische coureurs en fans tegemoet te komen.
