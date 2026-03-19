Voor regerend wereldkampioen McLaren is het 2026-seizoen voorlopig nog niet om over naar huis te schrijven. Zo wist Lando Norris in Australië nog als vijfde te finishen, maar konden zowel hij als Oscar Piastri niet deelnemen aan de race in China. CEO Zak Brown reageert op de moeizame seizoensstart.

Hoewel McLaren beschikt over de dominante Mercedes-krachtbron, heeft Andrea Stella al meerdere keren aangegeven dat het team de nieuwe power unit nog moet leren kennen en er dus nog niet hetzelfde uit kan halen als het fabrieksteam. Daardoor heeft de verdedigend kampioen momenteel geen zicht op de bovenste posities en bezet het team met 18 punten de derde plek in het constructeurskampioenschap.

Brown geeft peptalk

In het McLaren Technology Centre in Woking steekt CEO Brown het personeel een hart onder de riem en benadrukt hij dat het team nog altijd over de middelen beschikt om succesvol te zijn: “We moeten ons voorbereiden op Japan. We hebben twee van de beste coureurs ter wereld. We hebben het beste raceteam ter wereld. De beste cultuur binnen een raceteam. Dus daar moeten we gewoon mee aan de slag." Daarnaast zit ook McLaren te worstelen met de nieuwe techniek, waarbij er vooral aan energiemanagement moet worden gedaan. "Ik kijk ernaar uit dat we weer races gaan winnen. Daarnaast kan ik garanderen dat wanneer we onze volgende race winnen en dat zal vrij snel zijn, we het niet meer over batterijen hebben, maar gewoon weer Grands Prix winnen", aldus Brown.

Regrouping and moving forward 🤝#McLarenF1 pic.twitter.com/eOBiS6lH9g — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) March 19, 2026

