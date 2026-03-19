Valkenburg ziet cruciaal bezoekje Verstappen aan Nürburgring: "Mentaal heel belangrijk"
Max Verstappen zal dit weekend weer te bewonderen zijn op de Nürburgring Nordschleife voor de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2). Nelson Valkenburg denkt dat deze uitstapjes voor de Nederlander momenteel een cruciale ontsnapping zijn om zijn hoofd leeg te maken.
In de Formule 1 gaat het Verstappen momenteel niet voor de wind. Na twee races heeft hij slechts acht punten verzameld en hij steekt zijn onvrede over de nieuwe reglementen niet onder stoelen of banken. "Het is geen racen meer, het is Mario Kart. Ik voel me mentaal leeg na een weekend omdat je alleen maar met batterijen bezig bent", zo liet Verstappen optekenen. De overstap naar de Eifel biedt hem de kans om weer terug te keren naar de basis van de sport.
Passie en ontspanning
Ook bij Viaplay wordt benadrukt dat deze races essentieel zijn voor de Nederlander om de batterij weer op te laden. "Ik denk dat het voor hem mentaal heel belangrijk is dat hij dit kan doen. Dit is zijn hobby, zijn passie. Hier kan hij zijn ei in kwijt", zo klinkt het in de studio. Verstappen komt uit voor zijn eigen team, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, waarbij hij wordt ondersteund door Winward Racing. Hij deelt de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3, die is gehuld in een opvallende Red Bull-livery, met de ervaren GT-coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella.
Dit weekend inschakelen
Liefhebbers die de verrichtingen van Verstappen willen volgen, kunnen aanstaande zaterdag 21 maart terecht bij Viaplay. De kwalificatietraining begint om 08:30 uur, waarna de vier uur durende race om 12:00 uur van start gaat. Naast Verstappen staan er nog meer bekende Nederlandse namen op de deelnemerslijst, waaronder Tom Coronel, Nicky Catsburg, Renger van der Zande en Robin Frijns. In totaal zullen er 136 auto's aan de start verschijnen voor de 58e ADAC Barbarossapreis op de legendarische Nordschleife.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
