McLaren begon aan het F1-seizoen van 2026 als regerend wereldkampioen bij de coureurs met Lando Norris en bij de constructeurs. Maar de eerste twee Grands Prix zijn niet bepaald van een leien dakje verlopen. CEO Zak Brown vertelt hoe Mercedes het zo veel beter voor elkaar lijkt te hebben, terwijl McLaren dezelfde power unit heeft.

In de kwalificatie voor de seizoensopener in Australië waren de papajakleurige bolides bijna een seconde langzamer dan Mercedes. Oscar Piastri kon niet eens deelnemen aan zijn thuisrace, aangezien hij crashte in de verkenningsronde op weg naar de grid. Norris werd vijfde op bijna een minuut achterstand. In China moesten de McLarens zo'n zes tienden toegeven op de Zilverpijlen, maar dit keer startten beide auto's niet vanwege technisch malheur. Brown kreeg het slechte nieuws te horen, terwijl hij bij de IndyCar in Arlington was. FOX Sports-commentator Will Buxton vroeg hem daar: "Hoe ga je als klantenteam om met het feit dat je overgeleverd bent aan een motorleverancier die aan jou niet hetzelfde instructieboekje heeft gegeven als aan het fabrieksteam?"

Mercedes heeft voorsprong gekregen

"Het is uiteraard frustrerend met de nieuwe reglementen", antwoordde Brown. "We hebben een gebrek aan kennis en we hebben een gebrek aan data. We zullen wel inhaalslagen maken. We zaten in de kwalificatie al iets dichterbij, we hebben het gevoel dat we iedere sessie iets slimmer worden, en dit is nou eenmaal het nadeel van het feit dat we geen fabrieksteam zijn. Zij [Mercedes] hebben een voorsprong gekregen op het gebied van kennis en hoe alles werkt. Prima, zij besteden dan ook honderden miljoenen dollars om een motor te ontwikkelen."

Reglementen hebben een boel mensen verrast

"Daar hebben wij ook van geprofiteerd, want we hebben de afgelopen twee jaar kampioenschappen gewonnen met Mercedes HPP [High Performance Powertrains]", vervolgde de Amerikaan. "Ze zijn een geweldige partner geweest, maar deze reglementen hebben toch een boel mensen verrast. Vier auto's startten niet in China. Wij hadden aan beide kanten van de garage verschillende elektrische problemen. Dat is zeker frustrerend. Maar die frustratie kunnen we bij McLaren omzetten in vastberadenheid."

