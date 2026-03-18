Verstappen Racing maakt zich klaar voor GT World Challenge Europe met test op Zandvoort
Verstappen Racing is gesignaleerd op Circuit Zandvoort als voorbereiding op de GT World Challenge Europe. Daarnaast maakt het team zich deze week ook klaar voor de NLS2-race op de Nordschleife.
De eerste race voor Verstappen op de kalender is de NLS2-race, officieel de 58e ADAC Barbarossapreis, op zaterdag 21 maart. Verstappen gebruikt deze vier-uursrace als cruciale voorbereiding op de latere 24-uursrace. De kwalificatie voor dit evenement vindt plaats in de ochtend tussen 08:30 en 10:00 uur, waarna de race om 12:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Viaplay zal de race integraal streamen voor haar abonnees, zodat de verrichtingen van de Nederlander in de GT3-auto op de voet gevolgd kunnen worden. Daarnaast is het spektakel te volgen via het YouTube-kanaal van ADAC Motorsports.
Testen op Zandvoort
De inmiddels vertrouwde kleuren van Verstappen Racing zijn gespot op Circuit Zandvoort. Het gaat om de Mercedes die gebruikt zal worden in de GT World Challenge Europe en wordt gerund door 2 Seas Motorsport. Chris Lulham is een van de coureurs die zich daarin zal melden, en hij deelde dan ook het kiekje op zijn socials.
