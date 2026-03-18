close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, Zandvoort, socials

Verstappen Racing maakt zich klaar voor GT World Challenge Europe met test op Zandvoort

Foto: © Imago X GPFans X Insta: chrislulham20

Verstappen Racing maakt zich klaar voor GT World Challenge Europe met test op Zandvoort

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Verstappen Racing is gesignaleerd op Circuit Zandvoort als voorbereiding op de GT World Challenge Europe. Daarnaast maakt het team zich deze week ook klaar voor de NLS2-race op de Nordschleife.

De eerste race voor Verstappen op de kalender is de NLS2-race, officieel de 58e ADAC Barbarossapreis, op zaterdag 21 maart. Verstappen gebruikt deze vier-uursrace als cruciale voorbereiding op de latere 24-uursrace. De kwalificatie voor dit evenement vindt plaats in de ochtend tussen 08:30 en 10:00 uur, waarna de race om 12:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Viaplay zal de race integraal streamen voor haar abonnees, zodat de verrichtingen van de Nederlander in de GT3-auto op de voet gevolgd kunnen worden. Daarnaast is het spektakel te volgen via het YouTube-kanaal van ADAC Motorsports.

Testen op Zandvoort

De inmiddels vertrouwde kleuren van Verstappen Racing zijn gespot op Circuit Zandvoort. Het gaat om de Mercedes die gebruikt zal worden in de GT World Challenge Europe en wordt gerund door 2 Seas Motorsport. Chris Lulham is een van de coureurs die zich daarin zal melden, en hij deelde dan ook het kiekje op zijn socials.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Verstappen Nürburgring Nordschleife Chris Lulham

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Van Der Gijp twijfelt aan kwaliteiten Verstappen: "Vreselijk, hij kan dit niet"

Van Der Gijp twijfelt aan kwaliteiten Verstappen: "Vreselijk, hij kan dit niet"

  • 2 uur geleden
  • 10
Wolff wijst naar 'verzoek' Russell: 'Hij wil laten zien dat Max niet de beste is'

Wolff wijst naar 'verzoek' Russell: 'Hij wil laten zien dat Max niet de beste is'

  • 3 uur geleden
  • 17
Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"

Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"

  • 17 minuten geleden
Verstappen jaagt op NLS-zege dit weekend op de Nordschleife: volg live alle actie

Verstappen jaagt op NLS-zege dit weekend op de Nordschleife: volg live alle actie

  • Gisteren 06:58
  • 7
Ricciardo geniet van Verstappen met startnummer drie: 'Het is cool'

Ricciardo geniet van Verstappen met startnummer drie: 'Het is cool'

  • Vandaag 09:57
F1-fan legt ‘stiekem’ FIA-data bloot: gewicht F1-auto’s onthuld in China

F1-fan legt ‘stiekem’ FIA-data bloot: gewicht F1-auto’s onthuld in China

  • Vandaag 08:34

Net binnen

14:24
Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"
14:00
Honda F1 legt uit: "Daarom kunnen we geen volledige race in de Formule 1 uitrijden"
12:59
Live
Hamilton ontvangt bijzonder cadeau van LEGO: "Dit had ik nooit geloofd" | F1 Shorts
12:29
Verstappen dit weekend in actie op Nordschleife: "Daar draait het voor mij om"
12:01
Van Der Gijp twijfelt aan kwaliteiten Verstappen: "Vreselijk, hij kan dit niet"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen dit weekend in actie op Nordschleife: "Daar draait het voor mij om" Max Verstappen

Verstappen dit weekend in actie op Nordschleife: "Daar draait het voor mij om"

2 uur geleden
Formule 1-weekend Japan gaat extreem wisselende weersomstandigheden tegemoet Weerbericht Grand Prix van Japan

Formule 1-weekend Japan gaat extreem wisselende weersomstandigheden tegemoet

Vandaag 10:25
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas' Aston Martin

'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

Gisteren 14:42 5
Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten" Max Verstappen

Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"

16 maart 2026 12:20
Ontdek het op Google Play
x