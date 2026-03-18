Ricciardo geniet van Verstappen met startnummer drie: 'Het is cool'
Ook Daniel Ricciardo hoopt dat Red Bull Racing snel het tij weet te keren en Max Verstappen een wagen kan geven waarmee hij wél om de zeges kan knokken. ‘Danny Ric’ onthult wel direct dat hij het ‘cool’ vindt om te zien dat de viervoudig kampioen met ‘zijn’ startnummer drie racet.
Ricciardo was de eerste teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Het duo knokte in de periode vóór 2019 om de overwinningen, maar ook met elkaar. In 2018 mondde dat in Bakoe uit in een crash tussen beide mannen. Toch hadden ze altijd veel respect voor elkaar en juist na hun periode bij Red Bull leken ze elkaar steeds vaker op vriendschappelijk vlak te vinden. Toen duidelijk werd dat Lando Norris dit seizoen het nummer één van de wereldkampioen op zijn McLaren liet plakken, moest Verstappen goedkeuring van Ricciardo krijgen om startnummer drie over te nemen, iets wat de Australiër met alle liefde wilde overdragen.
Ricciardo ziet 'zijn' startnummer op wagen Verstappen
Ricciardo werd in Australië door een fan gespot die ook Verstappen een warm hart toedraagt. Ricciardo had op dat moment duidelijk weinig tijd om de fan te woord te staan, maar zei wel: “Ik hoop dat Max het goed gaat doen.” De desbetreffende fan gelooft daarbij nog altijd in de titelkansen van de Nederlander: “Ik ook! Ik voorspel het alvast. Het wordt het MV5-jaar!” Hoewel ook Ricciardo een gokje moet doen, sluit hij zich aan bij de fan: “Ja, dat voel ik ook. En hij rijdt met nummer drie, dus dat is cool.”
