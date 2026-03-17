Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc zitten elkaar dit seizoen dicht op de hielen in het wereldkampioenschap. Na een intens gevecht tijdens de Grand Prix van China rijst de vraag of de Italiaanse renstal een duidelijke eerste rijder moet aanwijzen. In GPFans Raceteam heerst daar een duidelijke mening over.

De strijd tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de Monegask is momenteel een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1. In de tussenstand van het kampioenschap is het verschil minimaal: Leclerc bezet de derde plaats met 34 punten, terwijl Hamilton hem op de voet volgt met 33 punten. Ondanks de onderlinge concurrentie lijkt de rust binnen het team uit Maranello bewaard te blijven, mede doordat de renstal lijkt te kunnen mikken op een stabiele tweede plek in het constructeurskampioenschap.

Geen reden voor nummer één

In GPFans Raceteam vraagt presentator Sebastiaan Kissing zich na een kijkersvraag af of Ferrari moet gaan denken aan teamorders na het intense maar eerlijke gevecht in Shanghai: "Nee, natuurlijk niet. Zeker nu niet", zo reageert Algemeen Formule 1-expert en redacteur Brian van Hinthum. Er wordt benadrukt dat Ferrari op dit moment weinig te winnen of te verliezen heeft door in te grijpen in de onderlinge hiërarchie. Met 67 punten staat het team stevig op de tweede plaats, al is het gat naar koploper Mercedes, dat al 98 punten verzamelde, aanzienlijk. "Ik denk dat ze ook wel, zoals het er nu uitziet, best wel safe zitten qua plek in het kampioenschap. Mercedes gaan ze niet bedreigen en daarachter is het allemaal drie keer niks tot nu toe", zo voegt hij toe. Er wordt verwezen teams als McLaren en Red Bull Racing, die dit jaar nog niet in de buurt van de snelheid van de top twee zijn gekomen. De tweede plek van Ferrari lijkt voorlopig dan ook niet in gevaar te komen.

Genieten van het gevecht

Tijdens de race in China vochten Hamilton en Leclerc een verbeten duel uit om de laatste podiumplaats. Hoewel er zelfs sprake was van licht contact tussen de twee bolides, eindigde Hamilton uiteindelijk als derde, vlak voor zijn teamgenoot. Volgens Van Hinthum is dit precies wat de sport en de coureurs zelf nodig hebben. "Laat ze gewoon lekker racen. Ik denk ook niet dat Hamilton en Leclerc daarop zitten te wachten, die zullen zelf ook heerlijk hebben genoten van het gevecht zondag."

