Wolff onthult reden achter vertrek Aston Martin als klantenteam Mercedes

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft laten weten dat het vertrek van Aston Martin als klantenteam geen besluit van de Duitse renstal was. Terwijl Mercedes het nieuwe tijdperk onder de huidige reglementen dominant is begonnen, kampt de samenwerking tussen Aston Martin en Honda met de nodige opstartproblemen. Dat liet de Oostenrijker weten in gesprek met de media in Australië.

Hoewel de twee partijen jarenlang nauw hebben samengewerkt, koos de renstal uit Silverstone voor een nieuw pad als fabrieksteam van de Japanse motorfabrikant. Wolff benadrukt echter dat de verstandhouding op andere vlakken blijft bestaan. "Aston Martin was een klant en een partner van Mercedes gedurende al die jaren, en we leveren nog steeds motoren en andere componenten aan de straatautotak, dus het was geen besluit van Mercedes om niet met Aston Martin verder te gaan", aldus de teambaas tegenover onder andere Motorsport Week. Volgens de Oostenrijker lag de motivatie bij de ambities van het team en partner Aramco. "Ik denk dat het een bewuste beslissing was om een fabrieksteam te worden, met Honda en hun partner Aramco, en daarom moesten we hen laten gaan", klinkt het.

Problemen bij Honda

De overstap naar de Japanse fabrikant verloopt vooralsnog verre van soepel. De nieuwe krachtbron wordt geteisterd door betrouwbaarheidsproblemen en extreme vibraties die zelfs de gezondheid van de coureurs in gevaar brengen. Adrian Newey, het technische kopstuk bij Aston Martin, erkent de lastige situatie: "Ik denk dat we staan waar we staan met Honda. Onze focus ligt nu uiteraard op de samenwerking met Honda om op de best mogelijke plek te komen." Volgens Newey moet de blik zelfs al deels op de verdere toekomst worden gericht. "Honda moet tegelijkertijd natuurlijk beginnen met het werken aan de motor voor '27, want het is duidelijk dat er voor '27 een zeer grote stap in het vermogen van de verbrandingsmotor nodig is, en dat moet hun enige focus zijn", zo stelt de Brit.

Mercedes oppermachtig

Terwijl Aston Martin worstelt, beleeft Mercedes een droomstart van het nieuwe tijdperk. Met het sterke W17-chassis en een superieure krachtbron wist het team in de eerste twee races van het kampioenschap direct twee dubbelzeges te boeken. George Russell voert momenteel de ranglijst aan met 25 punten, gevolgd door zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli die 18 punten achter zijn naam heeft staan. De dominantie van de Silver Arrows zorgt voor veel vertrouwen bij de rijders, terwijl de concurrentie grote moeite heeft om aan te haken. Max Verstappen staat momenteel op de zesde plaats in het kampioenschap met slechts acht punten.

