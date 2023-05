Dit zijn alle Grands Prix uit de geschiedenis van de Formule 1 die afgeblazen werden

Vincent Bruins

Er wordt dit weekend niet geracet op Autodromo di Imola, nadat hevige regenval en dodelijke overstromingen de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna teisterden. Het is echter niet de eerste keer dat een Grand Prix wordt afgeblazen. Dit zijn ze allemaal uit de geschiedenis van de Formule 1.

Afgelopen woensdagmiddag rond 13:15 kwam de Formule 1 met het bericht naar buiten dat de Grand Prix van Emilia-Romagna niet door zou gaan. De paddock van de Formule 2 stond op een gegeven moment onder water en het circuit moest geëvacueerd worden. Alpine en Red Bull Racing deelden beelden van hun overstroomde hotels, terwijl Nyck de Vries op Instagram vertelde dat hij vast kwam te staan in een klein dorpje tussen Faenza, waar de fabriek van Scuderia AlphaTauri staat, en Imola. Ferrari heeft maar liefst een miljoen euro gedoneerd aan de regio om de slachtoffers te helpen.

50-er jaren

Tijdens de 24 Uur van Le Mans in 11 juni 1955 gebeurde er een rampzalig ongeluk wat leidde tot de dood van 83 toeschouwers en coureur Pierre Levegh. Vier weken later had de Grand Prix van Frankrijk moeten plaatsvinden in Reims, maar deze werd verplaatst van 3 juli naar 25 september, voordat de race volledig geannuleerd werd. Duitsland, Spanje en Zwitserland volgden het voorbeeld van Frankrijk. De Formule 1 zou in 1956 terugkeren op de Nürburgring, maar in Pedralbes en Bremgarten werd nooit meer geracet. Autosport werd sowieso verboden in Zwitserland tot de Formule E-race in Zürich in 2018.

De prijzen van benzine en olie schoten in 1957 omhoog, vanwege de Suezcrisis van 1956, een oorlog tussen Egypte en Frankrijk, Israël en het Verenigd Koninkrijk. Als gevolg konden de Grands Prix van België en Nederland niet zoveel prijzengeld aanbieden als afgesproken was en dus wilden de teams daar niet meer racen. De Grand Prix van Pescara, dat sowieso al zou worden gehouden als race dat niet meetelde voor het kampioenschap, nam de plek in van de races in de Benelux. Op het 25,579-kilometerlange circuit werden rondetijden gereden van tien minuten en de race werd gewonnen door Stirling Moss.

Spa-Francorchamps

De Grand Prix van België ging wederom niet door in 1969, dankzij de wereldkampioen van dat seizoen: Jackie Stewart. De Schot leidde protesten van coureurs over de veiligheid van het toen nog 14,100-kilometerlange Spa-Francorchamps. Drie jaar eerder hing hij nog op de kop in een weiland na een crash in de regen en zat hij vast in zijn BRM, terwijl er benzine over hem heen lekte vanwege een kapotte tank. De organisaties van circuits waren in de tijd vrij arrogant en dachten dat de coureurs bluften, maar nee, de coureurs boycotten Spa-Francorchamps en de race in de Ardennen van 8 juni ging niet door.

In 1985 werd Spa-Francorchamps opnieuw geasfalteerd om de baan meer grip te geven in de regen. De werkzaamheden waren slechts twee weken voor de Belgische Grand Prix voltooid, maar mede door het warme weer en de krachtige turbobolides die op enorme, brede slicks stonden, kwam het asfalt los. Reparaties die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden gedaan, maakten het alleen maar erger en na 25 minuten in de vrije training van zaterdag werd de sessie stilgelegd. Het circus vertrok op 1 juni uit België en kwam voor een nieuwe poging op 15 september datzelfde jaar terug.

Politiek en pandemie

De Arabische Lente van december 2010 tot december 2012 zorgde voor veel onrust in onder andere Bahrein, waar de seizoensopener van 2011 zou worden gehouden. Op 21 februari werd besloten om de Grand Prix van 13 maart af te blazen en dus kreeg Australië de eer om de eerste race van het seizoen te houden op 27 maart.

In 2020 kon er een aantal maanden niet geracet worden vanwege de coronapandemie. Alle teams waren al in Australië gearriveerd voor de seizoensopener, maar net voor de vrije trainingen werd besloten om het evenement niet door te laten gaan. Een aantal coureurs realiseerden de ernst van de situatie al eerder en waren op de donderdag zelfs vertrokken. Naast Australië konden ook de Grands Prix in Azerbeidzjan, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Japan, Mexico, Monaco, Nederland, Singapore, de Verenigde Staten en Vietnam niet worden gehouden. In 2021 was het niet mogelijk voor de Formule 1 om terug te keren naar Australië, Canada, Japan en Singapore. In 2022 en 2023 werden tevergeefs pogingen gedaan om de Grand Prix in Shanghai weer te organiseren.