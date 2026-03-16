Max Verstappen and George Russell looking serious with a FIA logo in the background

Gemengde gevoelens groeien na China: "Ik ben er nog niet helemaal over uit"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Na weekend twee van dit seizoen is de kritiek op de huidige Formule 1-wagens niet minder geworden, maar erger geworden. In GPFans Raceteam wordt er opnieuw gekeken naar de situatie, die zorgt voor gemengde gevoelens.

De nieuwe reglementen en auto's in de Formule 1 blijven de fans en gemoederen behoorlijk bezighouden. Ook na de Grand Prix van China is de kritiek op de manier van racen verre van mild. Max Verstappen heeft zich de afgelopen weken al behoorlijk vocaal uitgelaten over zijn afkeer tegen de nieuwe bolides. Met name de elektrische oplaadsystemen kunnen bij de Nederlander én bij een hoop fans op weinig positieve geluiden rekenen. Zo zou dit niks met racen te maken hebben en wordt er kunstmatig ingehaald.

Abonnementen opgezegd

Voor de tweede week op rij wordt er in GPFans Raceteam een balans opgemaakt over de wagens. Algemeen Formule 1-expert Brian van Hinthum begint: "Ik begrijp het heel goed. Ik vind het ook nog niet je van het. Het is nog niet geweldig, maar wellicht weet je over een jaar niet meer beter. Ik lees ook wel heel veel fans die zeggen dat ze hun abonnement hebben opgezegd en dat de sport dood is. Dat zijn wel hevige termen en behoorlijk jammer. Maar goed, het is een persoonlijke voorkeur en als mensen het niet leuk vinden, snap ik het. Ik persoonlijk vind het ook nog écht niet geweldig en moet eraan wennen, maar de gevechten doen wel goed. Ik geef het wel een kans. Als ik het over een half jaar nog steeds niks vind, ga je misschien ook je interesse verliezen. Ik denk alleen niet dat het zover komt, want alles went."

Gemengde gevoelens

Presentator Sebastiaan Kissing zit na week twee met gemengde gevoelens: "Ik ben er gewoon nog niet helemaal uit. Het is gekkig. Ja, ik zie meer dingen die de andere reglementen niet hadden kunnen doen. Ik ben er nog niet helemaal uit of ik het nu heel tof vind of niet. Aan de ene kant kijk ik tv en denk ik dat het vet is en mooie dingen voorbij zien komen. Aan de andere kant trekt het kunstmatige mij ook niet. Dan kun je beter Mario Kart gaan spelen, inderdaad." Van Hinthum denkt dat de FIA die gemengde gevoelens zal delen: "Dat is een beetje waar de FIA tegenaan loopt. Het doel wat ze wilden, is wel bereikt. In het vorige tijdperk had je natuurlijk last van vuile lucht, was volgen lastig en met het inhalen allemaal gezeik. Wat dat betreft hebben ze wel de spijker op de kop geslagen, al kun je wel heel erg vraagtekens plaatsen bij hoe het gebeurt."

Laatste F1-nieuws

Zorgen om duidelijk kritiekpunt Red Bull: "Ik zou ook helemaal over de zeik zijn" Podcast

Zorgen om duidelijk kritiekpunt Red Bull: "Ik zou ook helemaal over de zeik zijn"

  • Vandaag 16:00
  • 5
Vasseur verzet zich tegen aanpassing startprocedure: 'Discussie gesloten'

Vasseur verzet zich tegen aanpassing startprocedure: 'Discussie gesloten'

  • 3 uur geleden
Frijns steunt Verstappen: 'Ik geef Max nog gelijk ook, nu is de FIA in paniek'

Frijns steunt Verstappen: 'Ik geef Max nog gelijk ook, nu is de FIA in paniek'

  • 14 maart 2026 18:31
  • 17
FIA ziet "ernstige veiligheidsovertreding" en roept F1-coureur op het matje in China

FIA ziet "ernstige veiligheidsovertreding" en roept F1-coureur op het matje in China

  • 13 maart 2026 08:29
  • 5
'Overleg tussen teambazen over aanpassingen tussen China en Japan'

'Overleg tussen teambazen over aanpassingen tussen China en Japan'

  • Gisteren 15:44
FIA doet onderzoek naar Red Bull na Sprint, deelt boete en tijdstraf aan concurrentie uit

FIA doet onderzoek naar Red Bull na Sprint, deelt boete en tijdstraf aan concurrentie uit

  • 14 maart 2026 06:35

Net binnen

21:44
Recap
Topoverleg in privéjet van Verstappen, ‘Ferrari verwijdert ‘illegaal’ onderdeel’ | GPFans Recap
20:22
Nicholas onthult hoe Red Bull motorproblemen analyseert: "Niet zozeer wat er mis is gegaan"
19:48
Vasseur verzet zich tegen aanpassing startprocedure: 'Discussie gesloten'
19:16
Podcast
Verstappen heeft topoverleg op 10 km hoogte: 'Zal geen gezellige vlucht zijn geweest' l GPFans Raceteam
18:33
Sainz sluit zich aan bij Verstappen: 'F1 probeert iets te verkopen dat niet juist is'
Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten" Max Verstappen

Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"

Vandaag 12:20
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit" MAX VERSTAPPEN

Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"

Vandaag 10:20 3
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt" Lewis Hamilton

Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

Vandaag 09:20 7
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet" Max Verstappen

Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

Vandaag 08:29 29

GPFans Podcast

Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam

Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam

Max Verstappen
Ma 9 mrt
Lindblad vangt complimenten na debuut: 'Hij heeft schijt aan Verstappen, mooi om te zien'

Lindblad vangt complimenten na debuut: 'Hij heeft schijt aan Verstappen, mooi om te zien'

Max Verstappen
Ma 9 mrt
Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren'

Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren'

Max Verstappen
Ma 9 mrt
