Na weekend twee van dit seizoen is de kritiek op de huidige Formule 1-wagens niet minder geworden, maar erger geworden. In GPFans Raceteam wordt er opnieuw gekeken naar de situatie, die zorgt voor gemengde gevoelens.

De nieuwe reglementen en auto's in de Formule 1 blijven de fans en gemoederen behoorlijk bezighouden. Ook na de Grand Prix van China is de kritiek op de manier van racen verre van mild. Max Verstappen heeft zich de afgelopen weken al behoorlijk vocaal uitgelaten over zijn afkeer tegen de nieuwe bolides. Met name de elektrische oplaadsystemen kunnen bij de Nederlander én bij een hoop fans op weinig positieve geluiden rekenen. Zo zou dit niks met racen te maken hebben en wordt er kunstmatig ingehaald.

Abonnementen opgezegd

Voor de tweede week op rij wordt er in GPFans Raceteam een balans opgemaakt over de wagens. Algemeen Formule 1-expert Brian van Hinthum begint: "Ik begrijp het heel goed. Ik vind het ook nog niet je van het. Het is nog niet geweldig, maar wellicht weet je over een jaar niet meer beter. Ik lees ook wel heel veel fans die zeggen dat ze hun abonnement hebben opgezegd en dat de sport dood is. Dat zijn wel hevige termen en behoorlijk jammer. Maar goed, het is een persoonlijke voorkeur en als mensen het niet leuk vinden, snap ik het. Ik persoonlijk vind het ook nog écht niet geweldig en moet eraan wennen, maar de gevechten doen wel goed. Ik geef het wel een kans. Als ik het over een half jaar nog steeds niks vind, ga je misschien ook je interesse verliezen. Ik denk alleen niet dat het zover komt, want alles went."

Gemengde gevoelens

Presentator Sebastiaan Kissing zit na week twee met gemengde gevoelens: "Ik ben er gewoon nog niet helemaal uit. Het is gekkig. Ja, ik zie meer dingen die de andere reglementen niet hadden kunnen doen. Ik ben er nog niet helemaal uit of ik het nu heel tof vind of niet. Aan de ene kant kijk ik tv en denk ik dat het vet is en mooie dingen voorbij zien komen. Aan de andere kant trekt het kunstmatige mij ook niet. Dan kun je beter Mario Kart gaan spelen, inderdaad." Van Hinthum denkt dat de FIA die gemengde gevoelens zal delen: "Dat is een beetje waar de FIA tegenaan loopt. Het doel wat ze wilden, is wel bereikt. In het vorige tijdperk had je natuurlijk last van vuile lucht, was volgen lastig en met het inhalen allemaal gezeik. Wat dat betreft hebben ze wel de spijker op de kop geslagen, al kun je wel heel erg vraagtekens plaatsen bij hoe het gebeurt."

