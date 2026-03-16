Doornbos somber over kansen Verstappen: 'Wereldkampioen wordt hij sowieso niet'
De start van het Formule 1-seizoen verloopt uiterst moeizaam voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Na een teleurstellende Grand Prix van China, waarin de Nederlander uitviel door technische problemen met zijn krachtbron, rijst de vraag of hij dit jaar überhaupt nog het podium zal halen. Robert Doornbos vindt het lastig om in te schatten.
In het programma Race Café: De Stamtafel werden de resultaten van een peiling op social media besproken. Op de vraag "Gaat Max Verstappen het podium nog halen dit jaar?" antwoordde een meerderheid van 58 procent van de stemmers met 'nee'. Slechts 42 procent van de deelnemers heeft er nog vertrouwen in dat Verstappen dit seizoen een bokaal in ontvangst mag nemen. De uitslag wordt aan tafel als drastisch omschreven, al wordt er ook direct gewezen op het feit dat er nog 22 races te gaan zijn.
Groot gat met de top
Robert Doornbos, analist bij Ziggo Sport, begrijpt de scepsis van de fans wel gezien de huidige vorm van de RB22. De auto komt momenteel aanzienlijk tekort op de dominante teams van Mercedes en Ferrari. "Het is wel echt een gat. 1,7 seconden komt hij te kort in de single lap-modus. Dat maak je ook niet zomaar even goed", zo stelt Doornbos vast. Hij benadrukt dat de huidige pikorde sterk wordt bepaald door de prestaties van de motoren. "Vergeet niet dat het een motorenkampioenschap geworden is. Red Bull Powertrains, onwijs knap wat ze hebben gedaan, maar het gat naar Mercedes en het gat naar Ferrari blijkt nu toch wel eventjes flink. En dat maak je niet zomaar even goed in één seizoen", aldus de voormalig Formule 1-coureur.
Podium nog wel mogelijk
Ondanks de forse achterstand in pure snelheid, ziet Doornbos nog wel mogelijkheden voor Verstappen om incidenteel voorin mee te strijden. Hij wijst daarbij op de onvoorspelbaarheid van de sport en de resultaten van andere teams. "Als je je iets meer verdiept in de sport, dan is een podium zeker nog mogelijk voor Max. Ik bedoel, bij een knotsgekke race. Kijk naar onze Oliver Bearman, die wordt vijfde in een Haas. Geef niet op, maar wereldkampioen wordt hij sowieso niet", concludeert de analist over de rest van het lopende racejaar.
