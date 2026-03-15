Na elke Grand Prix in de Formule 1 gaat de technische afdeling van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) in rap tempo alle auto's onderzoeken. Dat was in China niet anders. Mercedes werd vanwege haar één-tweeresultaat aan extra controles onderworpen en op deze vlakken zijn de bolides van Kimi Antonelli en George Russell legaal bevonden.

Antonelli werd op zaterdag de jongste coureur ooit uit de geschiedenis van de koningsklasse om een pole position te verdienen voor een Grand Prix, met zijn 19 jaar, zes maanden en zeventien dagen. Hij volgde de pole op met een overwinning op de zondag en is daarmee de op één na jongste winnaar ooit. Hij maakte geen gemakkelijke beginfase mee op het Shanghai International Circuit. De Ferrari's hadden zoals verwacht een betere start en dus vocht Antonelli eerst een tijdje met Lewis Hamilton. Na een safety car voor de stilgevallen Lance Stroll kon hij echter wegrijden van de concurrentie. Ploegmaat Russell zat veel langer vast achter Hamilton en Charles Leclerc, maar ook hij kon uiteindelijk een weg langs de scharlakenrode wagens vinden.

Artikel gaat verder onder video

Russell vooral onder de loep genomen, ook extra checks bij Antonelli

De 22 auto's worden gecontroleerd bij de scrutineering van de FIA, onder toeziend oog van Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling. Echter, niet alles kan gecheckt worden, omdat daar simpelweg niet de tijd, ruimte en mankracht voor is. Het gehele F1-circus moet namelijk op de zondagochtend, of op zijn laatste maandagochtend, van het circuit vertrokken zijn.

Aan de ene auto wordt meer aandacht besteed dan aan een ander, afhankelijk van wat officials op onboardbeelden zien of wat marshals vanaf de baan melden, als er opvallende observaties worden gedaan. Na de dubbelzege van Mercedes werden de Zilverpijlen op een aantal gebieden extra gecontroleerd.

Alleen bij Russell werd gecheckt of het koppelingspedaal lineair was, zoals de reglementen omschrijven. Ook werd er een brandstofmonster van zijn Mercedes gedurende de wedstrijd geanalyseerd. Ditzelfde gold ook voor de Ferrari van Charles Leclerc. Bij Russell werd ook een monster van de motorolie onderzocht. Alle onderdelen van de vloer, neus en vleugels moesten er tevens aan geloven.

Bij verschillende auto's, waaronder die van Antonelli, werden de skid blocks van de vloer gecheckt. De FIA besloot om van de winnende auto nog een brandstofmonster te nemen ná de race en deze te analyseren. Mercedes kan opgelucht vertrekken uit China, want beide auto's zijn volledig legaal verklaard, zo heeft Bauer laten weten.

Gerelateerd