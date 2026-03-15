Red Bull Racing heeft besloten om het geplande mediamoment met teambaas Laurent Mekies te annuleren na een dramatisch verlopen weekend in China. Hoewel het gebruikelijk is dat de kopstukken van de teams na de race de aanwezige media te woord staan, liet de Oostenrijkse renstal weten dat de Fransman een vroege vlucht moest halen. De timing van de afzegging is opvallend, aangezien de formatie uit Milton Keynes een van haar slechtste weekenden in tijden achter de rug heeft.

Het Grand Prix-weekend in Shanghai liep uit op een regelrechte deceptie voor de renstal van Mekies. Waar Mercedes domineerde met een emotionele overwinning voor Andrea Kimi Antonelli, bleef de teller voor Red Bull nagenoeg op nul staan. In de sprintrace bleef het team zelfs volledig puntloos en tijdens de hoofdrace op zondag was Isack Hadjar de enige die met een achtste plaats nog wat punten wist te redden. Max Verstappen haalde de finish niet door een technisch probleem, waardoor het team in het constructeurskampioenschap is weggezakt naar de vijfde plek, nog achter het team van Haas.

Verstappen haalt hard uit naar huidige reglementen

Verstappen was na zijn voortijdige uitvalbeurt absoluut niet te spreken over de huidige gang van zaken in de sport. De Limburger uitte felle kritiek op de regels die dit jaar van kracht zijn en stak zijn mening niet onder stoelen of banken. "Dit is geen racen", zo foeterde de coureur na afloop van de wedstrijd. Hij waarschuwde zelfs voor de toekomst van de koningsklasse door te stellen dat de huidige koers de sport fundamenteel beschadigt. "Dit maakt de sport kapot", aldus een getergde Verstappen.

Technische malaise en een opvallende afzegging

De uitvalbeurt van Verstappen werd veroorzaakt door een technisch mankement, waarbij het team inmiddels de oorzaak heeft achterhaald. Terwijl de coureur zijn frustraties deelde over de onbestuurbare balans van zijn auto, bleef het vanuit de teamleiding officieel stil. De verklaring voor het ontbreken van Mekies bij de persmomenten was volgens het team puur logistiek van aard.

