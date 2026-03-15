Red Bull annuleert persmoment met Mekies na dramatisch weekend in China
Red Bull Racing heeft besloten om het geplande mediamoment met teambaas Laurent Mekies te annuleren na een dramatisch verlopen weekend in China. Hoewel het gebruikelijk is dat de kopstukken van de teams na de race de aanwezige media te woord staan, liet de Oostenrijkse renstal weten dat de Fransman een vroege vlucht moest halen. De timing van de afzegging is opvallend, aangezien de formatie uit Milton Keynes een van haar slechtste weekenden in tijden achter de rug heeft.
Het Grand Prix-weekend in Shanghai liep uit op een regelrechte deceptie voor de renstal van Mekies. Waar Mercedes domineerde met een emotionele overwinning voor Andrea Kimi Antonelli, bleef de teller voor Red Bull nagenoeg op nul staan. In de sprintrace bleef het team zelfs volledig puntloos en tijdens de hoofdrace op zondag was Isack Hadjar de enige die met een achtste plaats nog wat punten wist te redden. Max Verstappen haalde de finish niet door een technisch probleem, waardoor het team in het constructeurskampioenschap is weggezakt naar de vijfde plek, nog achter het team van Haas.
Verstappen haalt hard uit naar huidige reglementen
Verstappen was na zijn voortijdige uitvalbeurt absoluut niet te spreken over de huidige gang van zaken in de sport. De Limburger uitte felle kritiek op de regels die dit jaar van kracht zijn en stak zijn mening niet onder stoelen of banken. "Dit is geen racen", zo foeterde de coureur na afloop van de wedstrijd. Hij waarschuwde zelfs voor de toekomst van de koningsklasse door te stellen dat de huidige koers de sport fundamenteel beschadigt. "Dit maakt de sport kapot", aldus een getergde Verstappen.
Technische malaise en een opvallende afzegging
De uitvalbeurt van Verstappen werd veroorzaakt door een technisch mankement, waarbij het team inmiddels de oorzaak heeft achterhaald. Terwijl de coureur zijn frustraties deelde over de onbestuurbare balans van zijn auto, bleef het vanuit de teamleiding officieel stil. De verklaring voor het ontbreken van Mekies bij de persmomenten was volgens het team puur logistiek van aard.
Verstappen lanceert tirade na opmerkingen Russell en Hamilton: "Ik geef wél om het racen!"
- Vandaag 11:12
- 40
Verstappen komt met "hele lijst" aan fouten bij Red Bull: "Auto voelt totaal niet goed"
- Vandaag 10:38
- 7
Beelden van Alonso die handen van het stuur haalt gaan viraal: "Compleet onacceptabel"
- Vandaag 13:18
- 4
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China
Social media wil contract Verstappen bij Red Bull Racing laten ontbinden
19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"
Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli
Management Colapinto doet oproep aan fans: "Geen haat of doodsbedreigingen"
- 41 minuten geleden
Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"
- 1 uur geleden
Verstappen had naar Mercedes moeten gaan volgens Doornbos: "Iedereen verklaarde mij voor gek"
- 1 uur geleden
- 2
Brown lanceert statement na McLaren-domper in China en wijst naar Mercedes
- 1 uur geleden
Red Bull annuleert persmoment met Mekies na dramatisch weekend in China
- 2 uur geleden
- 3
Wolff weet waar probleem Red Bull zit: "Zelfs Max zal dat erkennen"
- 2 uur geleden
- 6
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- Gisteren 11:00
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart