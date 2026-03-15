Kimi Antonelli moest een traantje laten na de F1 Grand Prix van China. Het was een emotionele allereerste overwinning in de koningsklasse voor de jonge Italiaan. Wat het nog specialer maakte, was dat zijn vader Marco Antonelli erbij kon zijn. Hij reageert op de geweldige prestatie van zijn zoon.

Antonelli mocht de zondagsrace op het Shanghai International Circuit vanaf de pole position aanvangen. Hij verloor de leiding aan Lewis Hamilton in de openingsfase, omdat de Ferrari beter lanceert met de kleinere turbo. Het duurde niet heel lang of Antonelli pakte de leiding weer terug. Terwijl achter hem Lewis Hamilton, Charles Leclerc en teamgenoot George Russell het uitvochten, kon hij aan de horizon verdwijnen. Toen hij vorig jaar als 18-jarige debuteerde, werd teambaas Toto Wolff bekritiseerd voor een te vroege promotie voor Antonelli vanuit de Formule 2, maar de Mercedes-coureur heeft zich vandaag bewezen.

Antonelli wereldkampioen in 2026?

"We hebben ons best gedaan voor onze zoon", begon papa Antonelli tegenover Sky Sports F1. "Maar Mercedes heeft een boel werk verricht en ik kan alleen maar dank je wel zeggen [tegen Wolff]." De Oostenrijker reageerde: "Twee jaar geleden vroeg ik aan jou of Kimi klaar was voor dat stoeltje. Jij zei toen: 'Ik denk het wel', en dus zei ik: 'Laten we het dan maar doen!'"

Marco kreeg vervolgens de vraag of zijn zoon wereldkampioen kan worden dit seizoen. "Ik weet het niet. Hij is nog jong, maar hij is niet perfect. Hij is een goede coureur, maar George is super en heeft een boel pace. Het zal lastig zijn om hem te verslaan."

Gerelateerd