Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China
De F1 Grand Prix van China werd gewonnen door Kimi Antonelli, terwijl Max Verstappen zijn rampweekend compleet zag worden met een uitvalbeurt. Deze gebeurtenissen hebben een flinke impact op de WK-stand in de Formule 1. George Russell gaat nog steeds aan de leiding in het klassement, maar Verstappen zakt terug in het kampioenschap.
Verstappen kende wederom een weinig bevredigend Formule 1-weekend. De Nederlander had ongetwijfeld gehoopt op enige vooruitgang sinds de race in Melbourne, maar dat was niet het geval. Red Bull worstelde op het Shanghai International Circuit en tijdens de Grand Prix sloeg het noodlot toe: Verstappen kreeg te kampen met een probleem en moest zich terugtrekken uit de race. De viervoudig wereldkampioen bleef zodoende met lege handen achter en dat heeft gevolgen voor zijn klassering in de WK-stand. Verstappen zakt terug van de zesde naar de achtste plaats in het klassement.
Antonelli voert druk op WK-leider Russell op na zege in China
Wie er wel goede zaken deed in het wereldkampioenschap, was Antonelli. De 19-jarige Italiaan won zijn eerste F1-race ooit en wist zodoende 25 punten te verzamelen. Dit brengt zijn totaal op 47 punten. Hiermee staat hij nog nipt achter WK-leider Russell, die 51 punten heeft. Russell finishte in Shanghai als tweede en beperkte zodoende de schade voor zichzelf. Lewis Hamilton reed in China een sterk weekend en finishte in de hoofdrace als derde, waardoor hij nu op 33 punten staat. De zevenvoudig kampioen staat nu nog maar één punt achter teamgenoot Leclerc in het WK-klassement. Leclerc en Hamilton bezetten de respectievelijk derde en vierde positie in het kampioenschap.
Bearman en Gasly doen goede zaken, Verstappen zakt terug
Goede zaken werden er ook gedaan door Oliver Bearman en Pierre Gasly. Bearman finishte als vijfde in China en klom zodoende naar de vijfde stek in het WK. De Brit in de Haas heeft nu meer dan het dubbele aantal punten dan Verstappen, die met acht punten op de achtste plek staat. Lando Norris, die niet kon rijden in China, staat met 15 punten ook nog voor Verstappen op de zesde stek. Pierre Gasly staat eveneens voor de Nederlander. De Alpine-coureur staat na de race in Shanghai op 9 punten en bekleedt de zevende positie in de F1-stand.
F1 WK-stand 2026 na de Grand Prix van China
|#
|Coureur
|Team
|Pnt
|1
|George Russell
|Mercedes
|51
|2
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|47
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|34
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|33
|5
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|17
|6
|Lando Norris
|McLaren
|15
|7
|Pierre Gasly
|Alpine F1 Team
|9
|8
|Max Verstappen
|Red Bull
|8
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|8
|10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|11
|Isack Hadjar
|Red Bull
|4
|12
|Oscar Piastri
|McLaren
|3
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|2
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|15
|Franco Colapinto
|Alpine F1 Team
|1
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|0
|17
|Nico Hülkenberg
|Audi
|0
|18
|Alexander Albon
|Williams
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac F1 Team
|0
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac F1 Team
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
