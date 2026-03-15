Lewis Hamilton

Hamilton genoot van gevecht Leclerc en reageert op touché: "Het was maar een kusje"

Lewis Hamilton — Foto: © IMAGO x GPFANS
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het mocht even duren, maar na een heel seizoen en twee Grands Prix heeft Lewis Hamilton eindelijk zijn eerste podium verdiend met Ferrari. Hij komt als derde aan de finish in de F1 Grand Prix van China. De Mercedessen kon hij niet verslaan, maar wel teamgenoot Charles Leclerc.

Zoals verwacht kwamen de Ferrari's goed weg bij de start op het Shanghai International Circuit. Hamilton ging aan de leiding en vocht lange tijd met Kimi Antonelli, George Russell en Leclerc. Na een safety car voor de stilgevallen Lance Stroll begonnen de Zilverpijlen echter hun echte pace te laten zien en ze zouden aan de horizon verdwijnen. Hamilton en Leclerc vochten het vervolgens uit voor de derde positie en het was de Brit die het podium pakte.

Eén van de leukste races ooit

"Ten eerste wil ik Kimi feliciteren. Ik ben zo, zo blij voor je!", begon Hamilton direct na de race. "Hij is natuurlijk degene die mijn zitje heeft overgenomen, dus mijn felicitaties gaan uit naar Mercedes. Ze wisten een enorme voorsprong op te bouwen, dus wij hebben een heleboel werk aan de winkel om het gat te dichten. Ik had zo veel plezier tijdens de race. Ik had een geweldige start, maar het lukte me niet om hen achter me te houden. Dit was één van de leukste races die ik heb gehad in hele lange tijd of zelfs ooit."

Kusje met Leclerc

"Het feit dat de auto's zijn zoals ze zijn dit jaar... Het gevecht met Charles was ook fantastisch", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "We gingen steeds zij-aan-zij, precies wat we willen zien. Er was volgens mij een keer een touché met Charles, maar het was maar een kusje", lachte Hamilton. "Maar dit is het racen waar het om draait. Ik wil iedereen in Maranello bedanken dat we ons in deze positie bevinden."

