LIVE (gesloten) | GP China: Antonelli leidt, Russell haalt de Ferrari's in, Verstappen valt uit
We zitten om 8:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de zondagsrace op het Shanghai International Circuit. De F1 Grand Prix van China is de tweede ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de negentiende keer geracet in China. De temperatuur ligt rond de 15°C en het is half bewolkt. Kan Ferrari de aanval inzetten bij Mercedes? En wat gaat Max Verstappen doen vanaf P8? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
De vlag valt in China
Kimi Antonelli is de op één na jongste Grand Prix-winnaar ooit! Hij wint in China voor Mercedes-teamgenoot George Russell. Lewis Hamilton maakt de top drie af - zijn eerste podium met Ferrari. Charles Leclerc moet genoegen nemen met de vierde positie voor Ollie Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson en Isack Hadjar. Carlos Sainz en Franco Colapinto pakken de laatste puntjes.
Max Verstappen viel in de slotfase uit met een probleem voor de Red Bull Ford. McLaren kwam überhaupt niet aan de start.
Volgende week komt Verstappen in actie in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Over twee weken is het tijd voor de Grand Prix van Japan. Tot dan!
Nog één rondje voor Antonelli
Kimi Antonelli moet nog één ronde in Shanghai overleven en dan is hij de eerste Italiaanse winnaar in de Formule 1 sinds Giancarlo Fisichella zegevierde met Renault in Maleisië in 2006.
Antonelli verremt zich
Kimi Antonelli lijkt de druk te voelen. Met nog drie ronden te gaan, verremt hij zich compleet voor de haarspeldbocht. Hij verliest twee seconden ten opzichte van George Russell, maar het gat is nog altijd zeven seconden.
Russell kan aanval niet inzetten
Kimi Antonelli stevent af op zijn eerste overwinning in de Formule 1. George Russell meldt op de boardradio dat zijn achterbanden eraan zijn. Hij zal te hard hebben gepusht in het gevecht met de Ferrari's.
Stand met nog 10 ronden te gaan
- Antonelli
- Russell
- Hamilton
- Leclerc
- Bearman
- Gasly
- Lawson
- Hadjar
- Sainz
- Colapinto
- Hülkenberg
- Lindblad
- Bottas
- Pérez
- Ocon
- Verstappen (uitgevallen)
- Alonso (uitgevallen)
- Stroll (uitgevallen)
- Piastri (niet gestart)
- Norris (niet gestart)
- Bortoleto (niet gestart)
- Albon (niet gestart)
Verstappen valt uit
Max Verstappen rijdt heel langzaam rond. Hij lag zesde tussen Ollie Bearman en Pierre Gasly, maar wordt nu verteld om terug te komen naar de pits om uit te vallen.
Antonelli heeft last van verkeer
Kimi Antonelli klaagt over het verkeer waar hij zich in bevindt. Hij zit achter Nico Hülkenberg en Esteban Ocon die vechten om de twaalfde positie.
Leclerc geniet
"Dit is eigenlijk wel een leuk gevecht", meldt Charles Leclerc op de boardradio. Het slechte nieuws voor Ferrari is echter dat ze 20 seconden achter Kimi Antonelli liggen en nu 13 seconden tekortkomen op George Russell. Lewis Hamilton probeert nu een beetje weg te rijden van Leclerc om een eerste podium met Ferrari binnen te slepen.
Alonso geeft op
Aston Martin bevestigt dat Fernando Alonso geen probleem met de auto had, maar dat de Spanjaard is gestopt, omdat de vibraties ervoor zorgden dat hij niet langer comfortabel kon rijden.
Stuivertje wisselen
We zitten in ronde 40 van 56 en Charles Leclerc duikt aan de binnenkant van Lewis Hamilton. Maar de Brit gaat buitenlangs zijn teamgenoot door de eerste bochtencombinatie. Hamilton ligt weer derde.
Straf voor Ocon
Esteban Ocon heeft een tijdstraf van 10 seconden gekregen voor zijn crash met Franco Colapinto.
Hamilton zonder 'power' haalt Leclerc in
Lewis Hamilton klaagt over de boardradio dat hij "geen power" heeft. Tegelijkertijd verremt Charles Leclerc zich voor de haarspeldbocht en verliest hij de derde plek aan Hamilton.
In de achterhoede van de top tien vechten Liam Lawson, Isack Hadjar en Nico Hülkenberg voor de laatste puntjes. De laatstgenoemde maakt zijn eerste en waarschijnlijk enige pitstop.
Alonso valt uit
Fernando Alonso heeft zijn Aston Martin in de garage geparkeerd en valt uit in ronde 34 van 56.
Contact tussen Colapinto en Ocon
Franco Colapinto maakt zijn pitstop, rijdt de pitstraat uit en wordt meteen geraakt door Esteban Ocon. De Alpine en de Haas gaan allebei in de rondte. Ocon geeft op de boardradio toe dat het zijn schuld was.
Russell terug op P2
George Russell klokt de snelste ronde van de race en haalt Charles Leclerc in. Maar de voorsprong van Kimi Antonelli is maar liefst acht seconden. Ondertussen komt Esteban Ocon binnen voor zijn eerste en waarschijnlijk enige pitstop.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
- 1
- 2
- 8
- 1
- 5
- 2
- 1
