Kimi Antonelli is de op één na jongste Grand Prix-winnaar ooit! Hij wint in China voor Mercedes-teamgenoot George Russell. Lewis Hamilton maakt de top drie af - zijn eerste podium met Ferrari. Charles Leclerc moet genoegen nemen met de vierde positie voor Ollie Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson en Isack Hadjar. Carlos Sainz en Franco Colapinto pakken de laatste puntjes.

Max Verstappen viel in de slotfase uit met een probleem voor de Red Bull Ford. McLaren kwam überhaupt niet aan de start.

Volgende week komt Verstappen in actie in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Over twee weken is het tijd voor de Grand Prix van Japan. Tot dan!