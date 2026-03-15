Russell, Hamilton, China, F1

LIVE (gesloten) | GP China: Antonelli leidt, Russell haalt de Ferrari's in, Verstappen valt uit

Russell, Hamilton, China, F1 — Foto: © IMAGO
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 8:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de zondagsrace op het Shanghai International Circuit. De F1 Grand Prix van China is de tweede ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de negentiende keer geracet in China. De temperatuur ligt rond de 15°C en het is half bewolkt. Kan Ferrari de aanval inzetten bij Mercedes? En wat gaat Max Verstappen doen vanaf P8? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

1h ago

08:37

De vlag valt in China

Kimi Antonelli is de op één na jongste Grand Prix-winnaar ooit! Hij wint in China voor Mercedes-teamgenoot George Russell. Lewis Hamilton maakt de top drie af - zijn eerste podium met Ferrari. Charles Leclerc moet genoegen nemen met de vierde positie voor Ollie Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson en Isack Hadjar. Carlos Sainz en Franco Colapinto pakken de laatste puntjes.

Max Verstappen viel in de slotfase uit met een probleem voor de Red Bull Ford. McLaren kwam überhaupt niet aan de start.

Volgende week komt Verstappen in actie in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Over twee weken is het tijd voor de Grand Prix van Japan. Tot dan!

1h ago

08:35

Nog één rondje voor Antonelli

Kimi Antonelli moet nog één ronde in Shanghai overleven en dan is hij de eerste Italiaanse winnaar in de Formule 1 sinds Giancarlo Fisichella zegevierde met Renault in Maleisië in 2006.

1h ago

08:33

Antonelli verremt zich

Kimi Antonelli lijkt de druk te voelen. Met nog drie ronden te gaan, verremt hij zich compleet voor de haarspeldbocht. Hij verliest twee seconden ten opzichte van George Russell, maar het gat is nog altijd zeven seconden.

1h ago

08:28

Russell kan aanval niet inzetten

Kimi Antonelli stevent af op zijn eerste overwinning in de Formule 1. George Russell meldt op de boardradio dat zijn achterbanden eraan zijn. Hij zal te hard hebben gepusht in het gevecht met de Ferrari's.

1h ago

08:24

Stand met nog 10 ronden te gaan

  1. Antonelli
  2. Russell
  3. Hamilton
  4. Leclerc
  5. Bearman
  6. Gasly
  7. Lawson
  8. Hadjar
  9. Sainz
  10. Colapinto
  11. Hülkenberg
  12. Lindblad
  13. Bottas
  14. Pérez
  15. Ocon
  16. Verstappen (uitgevallen)
  17. Alonso (uitgevallen)
  18. Stroll (uitgevallen)
  19. Piastri (niet gestart)
  20. Norris (niet gestart)
  21. Bortoleto (niet gestart)
  22. Albon (niet gestart)

2h ago

08:20

Verstappen valt uit

Max Verstappen rijdt heel langzaam rond. Hij lag zesde tussen Ollie Bearman en Pierre Gasly, maar wordt nu verteld om terug te komen naar de pits om uit te vallen.

2h ago

08:17

Antonelli heeft last van verkeer

Kimi Antonelli klaagt over het verkeer waar hij zich in bevindt. Hij zit achter Nico Hülkenberg en Esteban Ocon die vechten om de twaalfde positie.

2h ago

08:14

Leclerc geniet

"Dit is eigenlijk wel een leuk gevecht", meldt Charles Leclerc op de boardradio. Het slechte nieuws voor Ferrari is echter dat ze 20 seconden achter Kimi Antonelli liggen en nu 13 seconden tekortkomen op George Russell. Lewis Hamilton probeert nu een beetje weg te rijden van Leclerc om een eerste podium met Ferrari binnen te slepen.

2h ago

08:12

Alonso geeft op

Aston Martin bevestigt dat Fernando Alonso geen probleem met de auto had, maar dat de Spanjaard is gestopt, omdat de vibraties ervoor zorgden dat hij niet langer comfortabel kon rijden.

2h ago

08:11

Stuivertje wisselen

We zitten in ronde 40 van 56 en Charles Leclerc duikt aan de binnenkant van Lewis Hamilton. Maar de Brit gaat buitenlangs zijn teamgenoot door de eerste bochtencombinatie. Hamilton ligt weer derde.

2h ago

08:07

Straf voor Ocon

Esteban Ocon heeft een tijdstraf van 10 seconden gekregen voor zijn crash met Franco Colapinto.

2h ago

08:05

Hamilton zonder 'power' haalt Leclerc in

Lewis Hamilton klaagt over de boardradio dat hij "geen power" heeft. Tegelijkertijd verremt Charles Leclerc zich voor de haarspeldbocht en verliest hij de derde plek aan Hamilton.

In de achterhoede van de top tien vechten Liam Lawson, Isack Hadjar en Nico Hülkenberg voor de laatste puntjes. De laatstgenoemde maakt zijn eerste en waarschijnlijk enige pitstop.

2h ago

08:03

Alonso valt uit

Fernando Alonso heeft zijn Aston Martin in de garage geparkeerd en valt uit in ronde 34 van 56.

2h ago

08:01

Contact tussen Colapinto en Ocon

Franco Colapinto maakt zijn pitstop, rijdt de pitstraat uit en wordt meteen geraakt door Esteban Ocon. De Alpine en de Haas gaan allebei in de rondte. Ocon geeft op de boardradio toe dat het zijn schuld was.

2h ago

07:55

Russell terug op P2

George Russell klokt de snelste ronde van de race en haalt Charles Leclerc in. Maar de voorsprong van Kimi Antonelli is maar liefst acht seconden. Ondertussen komt Esteban Ocon binnen voor zijn eerste en waarschijnlijk enige pitstop.

