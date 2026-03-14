Wolff niet gecharmeerd van actie Hadjar: "Onsportief, dit kun je niet zomaar doen"
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich na afloop van de sprintrace in China kritisch uitgelaten over het gedrag van Isack Hadjar. De Oostenrijker is niet te spreken over de wijze waarop de Red Bull-junior de excuses van Kimi Antonelli weigerde na hun onderlinge aanvaring op het circuit van Shanghai.
Het incident tussen de twee jonge talenten vond vroeg in de wedstrijd plaats in bocht 6. Antonelli kende een moeizame openingsfase nadat hij bij de start nagenoeg stilviel. "Kimi is vergeten de juiste modus in te schakelen", zo legt Wolff uit over de hachelijke start van de Italiaan. "Hij had geen boost. En als je in de verkeerde modus zit, kom je simpelweg helemaal niet weg." In een poging om zijn verloren posities goed te maken, verremde de Mercedes-coureur zich en gleed hij tegen de zijkant van de auto van Hadjar aan.
Straf voor Antonelli
De wedstrijdleiding oordeelde streng en deelde een tijdstraf van tien seconden uit aan de Mercedes-jongeling, die hij inloste tijdens een late safetycar-fase. Hoewel Antonelli hierdoor terugviel naar de vijfde plaats, zag Wolff in dat zijn pupil de schuldige was, al plaatst hij kanttekeningen bij de zwaarte van de sanctie. "Het was duidelijk zijn fout. Ik vind tien seconden desondanks een beetje zwaar. Uiteindelijk heeft hij Hadjar echter ook de race gekost. De stewards zitten in de lastige situatie om dat juist in te schatten", aldus de teambaas bij Sky Sports.
Onsportief gedrag
Na de finish zocht Antonelli direct zijn rivaal op in het parc fermé om zijn excuses aan te bieden terwijl de Fransman nog in zijn cockpit zat. Hadjar wuifde de Italiaan echter resoluut weg en weigerde de uitgestoken hand aan te nemen. Wolff ziet de beelden van het moment terug en reageert geërgerd. "Dat is onsportief. Het kan niet zo zijn om hem zomaar weg te wuiven", zo bekritiseert de Oostenrijker de reactie van de Red Bull-coureur. Daarmee is het eerste Red Bull/Mercedes-brandje van dit seizoen wel geboren.
