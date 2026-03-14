Hadjar weigert excuses van Antonelli in parc fermé na incident in China
De gemoederen tussen Kimi Antonelli en Isack Hadjar zijn na de sprintrace in China hoog opgelopen. Na een incident in de openingsfase van de race zocht de Mercedes-coureur zijn concurrent op in parc fermé om zijn excuses aan te bieden, maar daar was de Red Bull-coureur absoluut niet van gediend. Terwijl de Fransman nog in zijn cockpit zat, weigerde hij resoluut de uitgestoken hand van de Italiaan.
Het incident dat de basis vormde voor de spanningen vond plaats in de eerste ronde bij bocht 6 van het Shanghai International Circuit. Antonelli kende een moeizame start vanaf de tweede positie door een gebrek aan 'boost' en viel terug in het veld. In een poging om direct weer plaatsen goed te maken, blokkeerde hij een achterwiel bij het insturen van de bocht. De Mercedes-coureur gleed met onderstuur tegen de zijkant van de RB22 van Hadjar, die hierdoor aanzienlijke schade aan zijn vloer opliep en zijn kans op punten zag verdampen. Terwijl Antonelli zich nog terugknokte, finishte Hadjar uiteindelijk als vijftiende.
Antonelli erkent schuld over de boordradio
Direct na het incident en na afloop van de race liet Antonelli blijken dat hij wist dat hij fout zat. Over de boordradio bood hij zijn verontschuldigingen aan bij het team van Mercedes voor de rommelige openingsfase. "Ja, sorry daarvoor. Ronde 1, ik bedoel, de start. Een rommelige race, maar ik had geen boost bij de start", zo klonk het uit de cockpit van de jonge Italiaan. Ondanks de excuses werd Antonelli door de stewards als volledig verantwoordelijk aangewezen, wat hem een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn licentie opleverde.
Hadjar niet gediend van excuses
Beelden van de Formule 1 laten zien hoe Antonelli direct na het uitstappen naar de auto van Hadjar liep. Op de beelden is te zien hoe de verzoeningspoging strandt. Hadjar wuifde de excuses van Antonelli koeltjes weg en weigerde hem aan te kijken. Tegenover de media liet de Fransman later weten dat hij de actie van zijn concurrent onnodig vond, gezien de snelheid van de Mercedes. "Ik begrijp niet waarom hij zo oververhit is terwijl hij een raket van een auto heeft en toch wel weer naar voren zou komen. Maar goed, het gebeurt", aldus een gefrustreerde Hadjar. De Red Bull-coureur was duidelijk van mening dat Antonelli meer geduld had moeten hebben tijdens zijn inhaalrace. Voorlopig lijkt het erop dat de twee jongelingen het in ieder geval niet geweldig met elkaar kunnen vinden.
