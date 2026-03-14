LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix China: Russell kan alsnog rondje rijden in Q3
Welkom bij dit liveblog over de kwalificatie voor de Grand Prix van China. Om klokslag 08:00 uur gaat het spektakel van start in Shanghai. Mercedes domineert voorlopig ook in China, maar wie houdt de Zilverpijlen van de pole position? Volg het allemaal live via ons liveblog.
Einde kwalificatie
Het is dus wederom een Mercedes een-twee voor de Grand Prix van China. Hamilton start vanaf P3 en Verstappen is teruggezakt naar P8. Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Morgenochtend zijn we terug, maar dan met de grote prijs van China.
Het is de eerste pole position van Kimi Antonelli, want George Russell komt er niet aan en springt naar P2!
Verstappen verbetert, maar blijft op P7 hangen. Russell nu ook snel onderweg. Waar gaat hij zijn Mercedes neerzetten?
Antonelli haalt nog eens twee tienden van zijn tijd af en heeft de voorlopige pole position met een 1:32.064 beet.
Norris met paarse sectoren bezig, ook Antonelli is snel onderweg. Verstappen heeft paars mini-sectoren, maar het lijkt niet genoeg te zijn.
Russell is zojuist de baan opgestuurd met iets minder dan twee minuten te gaan en dus kan hij nog een tijd neerzetten.
Terug naar de actie op de baan; er zijn nog drie minuten te gaan. Max Verstappen rijdt zojuist achter zijn teamgenoot aan naar buiten. Beide mannen staan op een vers setje rode banden.
De paniek lijkt toegeslagen bij Mercedes. De monteurs rennen rond met een nieuw stuurtje voor de Engelsman. Er zijn nog vijf minuten te gaan, en Russell heeft nog geen rondje gereden in Q3.
Verstappen zet de zesde tijd neer en Hadjar sluit aan op P7. Pijnlijk voor Red Bull is dat beide mannen een volle seconde tekort komen op de tijd van Antonelli.
Ondertussen heeft Antonelli met een 1:32.322 de snelste tijd in handen. Leclerc sluit aan op P2 en Hamilton daarachter. Verstappen en Hadjar zijn ook op de baan terug te vinden. Russell staat inmiddels in de pitbox bij Mercedes.
"Ik kan niet schakelen", zo legt Russell uit aan het team. Er zijn nog tien minuten te gaan en het is de vraag of Russell nog wel een rondje kan gaan neerzetten.
De Engelsman heeft de eerste versnelling weer gevonden en rijdt nu weer rustig zijn outlap. Het is de vraag of de problemen nu zijn opgelost.
Russell staat stil op de baan! De Engelsman meldt problemen en het wordt waarschijnlijk een uitvalbeurt!
Russell had in zijn laatste ronde nog een probleem met zijn voorvleugel, zo geeft hij aan. Voor Q3 moet dat zijn opgelost. Die sessie is overigens zojuist van start gegaan.
Q2 zit erop en dat betekent het einde voor Hülkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad en Bortoleto.
