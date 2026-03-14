Russell leading Antonelli in Shanghai

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix China: Russell kan alsnog rondje rijden in Q3

Russell leading Antonelli in Shanghai — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix China: Russell kan alsnog rondje rijden in Q3

Remy Ramjiawan
Welkom bij dit liveblog over de kwalificatie voor de Grand Prix van China. Om klokslag 08:00 uur gaat het spektakel van start in Shanghai. Mercedes domineert voorlopig ook in China, maar wie houdt de Zilverpijlen van de pole position? Volg het allemaal live via ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van China

1u geleden

09:02

Einde kwalificatie

Het is dus wederom een Mercedes een-twee voor de Grand Prix van China. Hamilton start vanaf P3 en Verstappen is teruggezakt naar P8. Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Morgenochtend zijn we terug, maar dan met de grote prijs van China.

1u geleden

09:01

Kwalificatie

Het is de eerste pole position van Kimi Antonelli, want George Russell komt er niet aan en springt naar P2!

1u geleden

09:01

Kwalificatie

Verstappen verbetert, maar blijft op P7 hangen. Russell nu ook snel onderweg. Waar gaat hij zijn Mercedes neerzetten?

1u geleden

09:00

Kwalificatie

Antonelli haalt nog eens twee tienden van zijn tijd af en heeft de voorlopige pole position met een 1:32.064 beet.

1u geleden

08:59

Kwalificatie

Norris met paarse sectoren bezig, ook Antonelli is snel onderweg. Verstappen heeft paars mini-sectoren, maar het lijkt niet genoeg te zijn.

1u geleden

08:58

Russell

Russell is zojuist de baan opgestuurd met iets minder dan twee minuten te gaan en dus kan hij nog een tijd neerzetten.

 

1u geleden

08:57

Kwalificatie

Terug naar de actie op de baan; er zijn nog drie minuten te gaan. Max Verstappen rijdt zojuist achter zijn teamgenoot aan naar buiten. Beide mannen staan op een vers setje rode banden.

1u geleden

08:56

Kwalificatie

De paniek lijkt toegeslagen bij Mercedes. De monteurs rennen rond met een nieuw stuurtje voor de Engelsman. Er zijn nog vijf minuten te gaan, en Russell heeft nog geen rondje gereden in Q3.

1u geleden

08:53

Kwalificatie

Verstappen zet de zesde tijd neer en Hadjar sluit aan op P7. Pijnlijk voor Red Bull is dat beide mannen een volle seconde tekort komen op de tijd van Antonelli.

1u geleden

08:51

Kwalificatie

Ondertussen heeft Antonelli met een 1:32.322 de snelste tijd in handen. Leclerc sluit aan op P2 en Hamilton daarachter. Verstappen en Hadjar zijn ook op de baan terug te vinden. Russell staat inmiddels in de pitbox bij Mercedes.

1u geleden

08:50

Versnellingsbak

"Ik kan niet schakelen", zo legt Russell uit aan het team. Er zijn nog tien minuten te gaan en het is de vraag of Russell nog wel een rondje kan gaan neerzetten.

1u geleden

08:49

Problemen verholpen

De Engelsman heeft de eerste versnelling weer gevonden en rijdt nu weer rustig zijn outlap. Het is de vraag of de problemen nu zijn opgelost.

1u geleden

08:48

Problemen Russell!

Russell staat stil op de baan! De Engelsman meldt problemen en het wordt waarschijnlijk een uitvalbeurt!

1u geleden

08:47

Voorvleugel Russell

Russell had in zijn laatste ronde nog een probleem met zijn voorvleugel, zo geeft hij aan. Voor Q3 moet dat zijn opgelost. Die sessie is overigens zojuist van start gegaan.

1u geleden

08:41

Afvallers Q2

Q2 zit erop en dat betekent het einde voor Hülkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad en Bortoleto.

Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”

Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”

Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'

Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China

Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China

Goed nieuws voor coureurs: limiet voor opladen batterij verhoogd voor GP van China

Goed nieuws voor coureurs: limiet voor opladen batterij verhoogd voor GP van China

09:55
Verstappen na "opnieuw waardeloze" kwalificatie: "Ik weet het even niet"
09:28
Russell tweede in kwalificatie na gebroken voorvleugel en motorprobleem: "Had erger gekund"
09:20
Team van Verstappen trekt zich terug uit race vanwege weersomstandigheden
09:13
Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”
09:03
Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China
Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China Samenvatting kwalificatie

Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd' Oorlog Midden-Oosten

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

