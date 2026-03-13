Johnny Herbert ziet Mercedes momenteel als het te kloppen team in de koningsklasse. Hoewel George Russell na zijn recente overwinning in Australië er goed op lijkt te staan, waarschuwt Herbert dat de Brit niet op zijn lauweren kan rusten. Dat heeft volgens de analist alles te maken met de stormachtige ontwikkeling van teamgenoot Kimi Antonelli.

De start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is voor Mercedes uitstekend verlopen. Met een eerste en tweede plaats tijdens de openingsrace in Melbourne heeft de renstal uit Brackley direct een gat geslagen naar de concurrentie. Toch ziet Herbert dat de onderlinge verhoudingen binnen het team snel kunnen verschuiven, zeker nu de jonge Antonelli zijn snelheid heeft getoond na een moeizaam begin van zijn debuutweekend.

Antonelli serieuze uitdager

Herbert benadrukt bij Snabbare dat Russell scherp moet blijven, ondanks zijn huidige vorm en de pole position voor de sprintrace in China. "Mercedes is absoluut het team om te verslaan. George zit momenteel in een goede positie. Maar hij kan niet op zijn lauweren rusten, want in de race zag je dat Kimi in staat was om terug te komen na die vreselijke startproblemen waarbij hij op de verkeerde plek op het verkeerde moment was", aldus de analist. Antonelli kende in Australië problemen met de energieafgifte, maar knokte zich knap terug naar het podium. De analist verwacht dat de druk op Russell alleen maar zal toenemen naarmate de jonge Italiaan meer ervaring opdoet in de Mercedes W17. "Hij vocht zich terug en hij gaat een bedreiging vormen. Hij zal alleen maar sterker worden naarmate het seizoen vordert", zo klinkt het.

Egoïsme is noodzakelijk

Om de koppositie binnen het team te behouden, zal Russell volgens Herbert een meedogenloze instelling moeten tonen. De Brit moet voorkomen dat hij te coulant is voor zijn achttienjarige teamgenoot. "Toch denk ik dat George tegelijkertijd zijn niveau zal verhogen. Dit is een enorme kans voor George. Hij zal zich er zeker van bewust zijn dat hij geen vrienden kan zijn met Kimi. Als je terugkijkt naar coureurs als Michael Schumacher en Mika Häkkinen, moet je beseffen dat je egoïstisch moet zijn en dit voor jezelf moet doen", vertelt Herbert. "Hij zit in de juiste auto, bij het juiste team. Hij levert heel goed werk, zoals hij eerlijk gezegd vorig jaar ook al deed. Hij is de meest constante van die twee coureurs. Maar hij wordt niet alleen bedreigd door zijn teamgenoot, er is ook dreiging van een andere auto: Ferrari."

